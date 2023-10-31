В Німеччині зросте мінімальна зарплата: чому це вигідно українцям

Поки в Україні підвищують оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення», в Німеччині також планують поетапно збільшувати розмір мінімальної зарплати, і це відбудеться у 2024 і 2025 роках.

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Про таке повідомляють німецькі ЗМІ, пише РБК-Україна.

Справа в тому, що Спеціальна комісія (die Mindestlohn-Kommission) запропонувала підвищити погодинну ставку до 12,41 євро за зміну, тобто на 3,4% більше, ніж зараз. Підвищення торкнеться майже 6 мільйонів працівників. Наступний етап збільшення нижньої межі зарплати — до 12,82 євро — намічено на період з 1 січня 2025 року.

Пропозицію комісії ще мають затвердити в уряді. Очікується, що зміни будуть прийняті в закон без особливого опору, оскільки законодавці часто дотримуються рекомендацій комісії.

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Втім, всередині самої профільної комісії, яка складається з представників роботодавців і профспілок, спостерігається розбіжність. Думки членів комісії дуже розділилися під час голосування, і цього разу консенсусу не було, а представники працівників голосували повторно.

За словами члена правління Федерації профспілок Німеччини (DGB) Штефана Кьорцелля, щоб забезпечити базову компенсацію інфляції, мінімальна заробітна плата повинна була підвищитися принаймні до 13,50 євро на годину. Але представники роботодавців та голова комісії відмовилися підтримати цю пропозицію.

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Через високу інфляцію в останні місяці працівники Німеччини зазнали найбільших втрат реальної заробітної плати з 2008 року. Тепер підвищення мінімальної заробітної плати до 12,41 євро призведе до підвищення зарплат лише на 3% порівняно з річним рівнем інфляції у розмірі 6,1%.

Які зарплати в Німеччині зараз

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Українцям, які влаштовуються на роботу в Німеччині, варто пам'ятати, що у 2023 році мінімальна заробітна плата в Німеччині залишилася без змін і становить 12 євро за годину (близько 2 037 доларів США на місяць). Загалом зараз в країні не вистачає робочих рук, але зарплати вищі, ніж у Польщі чи багатьох інших країнах Європи. Це одна з причин трудової міграції поляків та вибору країни прихистку українців.

Наразі середня зарплата у Німеччині у 2022 році складала 4105 євро на місяць. В цілому рівень зарплат за професіями такий:

пекар та кондитер — 34 647 євро до відрахувань на рік (2 887 євро/місяць);

маляр (фарбування, лакування) — 35 603 євро (2 967 євро/місяць);

м'ясник (переробка м'яса) — 34 959 євро (2 913 євро/місяць);

сантехнік, фахівець із систем опалення та кондиціонування — 43 777 євро (3648 євро/місяць);

механік — 47 104 євро за місяць близько 3 925 євро);

металообробка (зварювальник, фрезерювальник) — 42 533 євро (3 544 євро/місяць).

Середня зарплата у Німеччині у 2022 році складала 4105 євро на місяць. Але співробітники, які займаються фізичною роботою, заробляють менше.

Нагадаємо, українські біженці у Німеччині все більше влаштовуються працювати після тривалого перебування в цій країні. На жаль, майже половина з них мають зависоку кваліфікацію для роботи, яку виконують.

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