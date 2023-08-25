Знадобляться свідки: як оформити паспорт мешканцям деокупованих територій

Якщо переселенці можуть відновити загублений паспорт, подавши заяву у поліцію та звернувшися у підрозділ ДМС чи ЦНАП або Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс», то для повнолітніх громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території і не оформлювали український паспорт, процедура дещо інша.

Як повідомляє Кабмін, після виїзду з окупації їм треба звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби на підконтрольних уряду територіях, подавши наявні документи з фотографією. Якщо таких документів немає, то письмову заяву з інформацією про місце проживання, навчання, роботи, а також відомості про свідків, яких можна залучити до проведення процедури встановлення особи.

«Підрозділ міграційної служби проводить процедуру встановлення особи з опитуванням членів сім’ї або близьких осіб заявника у випадку, якщо виданої інформації недостатньо для оформлення паспорта. Провести це можуть у режимі відеоконференції за допомогою програм Skype та WebEх», — йдеться у повідомленні.

Такий порядок діятиме під час воєнного стану, він значно полегшує документування громадян з тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, що цього літа в Україні спростили процедуру отримання та відновлення внутрішніх та закордонних паспортів — ДМС та дипломатичні установи можуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Фото ДМС

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