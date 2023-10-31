Під виглядом журналіста шпигував за ЗСУ: агент ворога на Харківщині отримав 12 років в’язниці

На Харківщині винесли вирок агенту фсб, який під виглядом журналіста шпигував для рф на Харківщині та Донеччині. Як повідомляють в СБУ, співробітники якої викрили зрадника, він використовував посвідчення журналіста, щоб збирати розвіддані про Сили оборони та коригувати повітряні удари агресора по прикордонних регіонах.

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Зловмисника та ще трьох його спільників було затримано у результаті спецоперації у березні 2023 року.

Наразі за матеріалами Служби безпеки суд призначив російському агенту 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Дружківки на Донеччині, який працював у редакції однієї з місцевих газет. Однак ще до початку повномасштабного вторгнення рф він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля — медіагрупи «росія сьогодні».

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Зловмисник працював під журналістським "прикриттям"

Так чоловік потрапив у поле зору спецслужб рф, які залучили його до негласної співпраці через діючого на той час у Харкові почесного консула рф.

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Одразу після вербування російський агент прибув до свого «куратора» на територію країни-агресора та пройшов навчальний «спецкурс» розвідувально-підривної діяльності. Потім його перевели у «режим очікування», а вже після 24 лютого 2022 року він почав виконувати завдання ворога. Зокрема, серед основних завдань агента був збір інформації про час та кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухались у напрямку передової.

Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці, надсилаючи після цього відповідні «звіти» агресору для коригування вогню по українських містах, і розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд та складів з боєприпасами українських військ.

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На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу України («Колабораційна діяльність»).

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

Нагадаємо, на початку жовтня за матеріалами Служби безпеки України 12 років тюрми отримав російський інформатор, який скоригував удар по найбільшому ринку України.

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