Техно-жовтень у Хмельницькому, Червонограді та Борисполі: «Фокстрот» відкрив два магазини та один оновив

У жовтні найбільший омніканальний ритейлер електроніки та побутової техніки «Фокстрот» продовжив масштабувати географію присутності та відкрив 3 нові локації, а саме: у містах Хмельницькому, Борисполі та Червонограді. Розширюючи свою присутність офлайн, ритейлер має на меті надавати клієнтам в усіх куточках України широкий спектр якісних послуг та забезпечити доступ до інноваційних товарів відомих брендів.

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Місяць відкриттів розпочався 10 жовтня у Хмельницькому із запуску розширеної та оновленої локації на понад 1150 кв. м, де 855 кв. м — торгова площа. Локація знаходиться у ТЦ «Оазис» за адресою: вул. Степана Бандери, 2а. При формуванні оновленого асортименту товарів акцент було зроблено на техніку преміального сегмента. У магазині представлено інноваційні бренд-зони відомих виробників та унікальні пропозиції відомих техно-гігантів серед яких: Apple, Samsung, LG, Philips, DeLonghi, Kenwood. Для відвідувачів з дітьми у магазині передбачена окрема ігрова зона.

Два інших магазини було відкрито в один день — 20 жовтня. Зокрема, «Фокстрот» повернувся в Бориспіль, де був тимчасово відсутній з квітня. Нове представництво ритейлера знаходиться у ТЦ «Аеромол» за адресою: вул. Київський Шлях, 2/6. Повернення присутності є важливою складовою стратегії розвитку компанії. У Червонограді, на Львівщині, відкрився другий за рахунком, абсолютно новий магазин із площею 1000 кв. м, і він знаходиться за адресою: вул. Героїв Майдану, 10.

У магазинах було представлено стандартну розширену товарну матрицю із сучасними інноваційними зонами відомих брендів, де покупці можуть на місці протестувати товар. А візуальне оформлення виконано у сучасному форматі із зоною хабу.

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«Сьогодні для бізнесу важливо не втрачати жодної можливості масштабуватися, оскільки ми прагнемо бути поруч з клієнтами. Ми гнучко змінюємо свої плани, та навіть за умови невизначеності у воєнні часи завжди робимо ставку на відкриття нових точок продажів», — зазначив Олексій Зозуля, СЕО компанії.

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Зазначимо, що в усіх магазинах покупці можуть з легкістю отримати доступ до всіх нових та вже звичних сервісів ритейлера. Так, клієнти можуть обрати товар у магазині, замовити доставку, монтаж та вивіз старих побутових приладів. Також важливою перевагою є можливість сплатити до 99% вартості товарів завдяки сервісу трейд-ін.

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На сьогодні «Фокстрот» налічує 121 фізичний магазин у 67 містах та обласних центрах України, а також онлайн-майданчик foxtrot.ua.

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