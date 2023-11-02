Українці «голосують гаманцем»: які машини купували у нас в країні в жовтні

Незважаючи на війну, українці продовжують активно купувати нові автомобілі, в тому числі і найбільш популярні у світі.

Зокрема, у жовтні 2023 року наші співгромадяни придбали понад 5,7 тисячі нових легкових автомобілів, що на 83% більше, ніж роком раніше, пише РБК-Україна.

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У порівняння з вереснем 2023 споживча активність у цьому сегменті авторинку збільшилася на 0,7%.

Повідомляється, що найбільший попит минулого місяця мали автомобілі Toyota, машин цієї марки було зареєстровано 929 штук. Порівняно з 2022 роком, продаж японського автовиробника в Україні збільшився на 40%.

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Другою за популярністю були авто марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли втричі — до 574 одиниць.

Також у п'ятірці лідерів з продажу Skoda з 477 проданими авто, BMW (461 реалізованих машин) та Renault з результатом у 432 авто.

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Вже котрий місяць автомобілем, що найбільше продається, залишається Renault Duster — 387 реєстрацій.

Загалом із січня по жовтень 2023 року українці придбали та поставили на облік 49,6 тисяч нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» розповідали про п'ять нових кросоверів, які з'явилися на ринку України у 2023 році.

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