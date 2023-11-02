500 мільйонів доларів: гурт «Антитіла» продовжує збирати гроші для ЗСУ у Європі

Триває світовий тур українського гурту «Антитіла», мета якого зібрати півмільйона доларів. Гроші підуть на закупівлю 10 000 військових аптечок IFAK. Лише на концертах в США та Канаді музиканти зібрали 300 000 тисяч доларів, що є рекордом благодійних зборів у цих країнах серед українських артистів.

РЕКЛАМА

Світовий благодійний тур «Антитіл» — перші масштабні гастролі гурту після виведення наказом Валерія Залужного музикантів Тараса Тополі, Сергія Вусика й Дмитра Жолудя з фронту. Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення хлопці служили у складі 130 Батальйону ТрО, захищаючи Київ, а згодом Харків від російських окупантів.

«Антитіла» показують за кордоном стадіонне шоу з якісним звуком і світлом, ретельно адаптоване під кожен концертний майданчик. Перед концертом, в рамках унікальних аукціонів, гурт надає змогу всім охочим долучитися до благодійності й придбати ексклюзивні лоти, які музиканти привезли на територію США, Канади та Європи вперше.

РЕКЛАМА

Дозвільна підготовка перевезення лотів тривала понад шість місяців, нею особисто займався барабанщик гурту Дмитро Водовозов. Лише в США було розіграно 14 унікальних обʼєктів — колекцію транспортних контейнерів та тубусів від різних систем з автографами українських військових. Серед лотів — колекційні купюри, марки та прапори особисто підписані Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

РЕКЛАМА

«Ми дякуємо усім українцям та американцям, які приходили на наші концерти, брали участь в аукціонах та донатили, — звернувся до шанувальників лідер гурту Тарас Тополя. — На нашому концерті в Сан-Франциско власник залу, в якому ми виступали, коли почув нашу історію та мету — задонатив 16 690 американських доларів для українських героїв. А в Чикаго українські підприємці поставили рекордну ставку — 20 000 доларів за берет десантника, який потім йому ж і повернули. Ми продовжуємо збір на 500 000 доларів в Європі, Австралії, Новій Зеландії, Ірландії та Великобританії. Обов’язково зберемо цю суму і подбаємо про те, щоб в наших військових були якісні медичні аптечки, які рятуватимуть життя».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» суперфіналіст «Голосу країни», військовий Юрій Городецький розказав про випробування під час війни.

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook та Instagram