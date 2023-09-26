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Шоу-бізнес

Недовго вдалося побути з сім’єю: Тарас Тополя вирушив у далеку дорогу

11:06 26 вересня 2023
Тарас Тополя з дружиною

Музиканту Тарасу Тополі недовго довелося насолоджуватися проведенням часу з дружиною Оленою (співачка Alyosha) та трьома дітьми, які нещодавно повернулися зі США до України. Лідер гурту «Антитіла» разом з колективом вирушив у великий гастрольний тур містами США та Канади.

Alyosha опублікувала кілька світлин, як Тарас прощався з дітьми, і додала, що вже дуже сумують.

«Вклав Марійку спатки і в дорогу. Бажаємо успіхів в турі і міцного здоров'я! Ми чекаємо на тебе вдома… дуже-дуже-дуже», — написала Alyosha під фото.

Тарас відповів у коментарях, що теж дуже любить їх. Музикант розповів також, що вони представлять стадіонне шоу та разом із United Help Ukraine збиратимуть кошти на 10 000 медичних аптечок для ЗСУ.

«Це 500 000 $. Чому аптечки? Бо ми військові парамедики і добре знаємо, що має бути в аптечці, щоб врятувати життя», — розповів Тарас Тополя.

Alyosha каже, що прийняла рішення повернутися в Україну, попри небезпеку, бо вже не могла витерпіти розлуку. Вона зізнається, що в тому числі вона ревнувала чоловіка.

«Я намагалася зрозуміти, як людина, яка мала поруч трьох дітей, дружину, ви постійно бачитесь. А тут така відокремленість від того, що було… І бажання теплоти… Я розуміла, що в якийсь момент, можливо, знайдеться хтось, хто зможе те опалення включити. Мала якісь переживання з цього приводу», — чесно зізналася Alyosha в інтерв’ю «Неймовірній правді про зірок».

Нагадаємо, музикант разом з учасниками гурту від початку війни служили парамедиками на війні. Через півроку артист повернувся до концертної діяльності та збирає кошти на підтримку ЗСУ.

Фото: instagram.com/alyoshasinger

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