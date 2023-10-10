На концерті гурту «Антитіла» в Чикаго продали берет героя-захисника за рекордну суму

Тарас Тополя, який з гуртом «Антитіла» перебуває у гастрольному турі в США, розчулив історією під час концерту в Чикаго. Традиційно після виступу музикантів відбувався аукціон. До нього долучився герой-захисник України, десантник, воїн 79 ОДШБР Сергій Райлян, який зараз перебуває в США на лікуванні та реабілітації після тяжкого поранення на фронті. В районі Мар"янки воїн підірвався на міні. За словами Сергія, тоді його врятувала добре оснащена аптечка.

«В мене було повністю переломане обличчя, очниці, ніс, верхня і нижня щелепа, двічі хребет, уламок потрапив мені в живіт і пробив легеню, таз у двох місцях. Але завдяки тій аптечці, які зібрали мені волонтери — хлопці мене стабілізували і довезли. Завдяки цій аптечці у моєі матері залишився син, в сестер — брат, а в дружини — чоловік. Ось до чого можуть привести ваші 20 $ донату», — сказав Сергій зі сцени і передав на аукціон дуже цінну для нього річ — символ десантника, берет, в якому пройшов війну.

«Якщо цей берет врятує хоча б одне життя — я буду щасливий. Життя наших хлопців — безцінне. І чим менше у кожного буде поранень — тим менше він буде страждати по житті. Слава Україні!» — додав Сергій Райлян.

Берет вдалося продати за рекордну суму — 20 000 тисяч доларів. Чоловік, який придбав його, розчулив своїм вчинком і довів глядачів у залі до сліз. Він просто повернув берет герою.

«Я готовий віддати це назад в руки власника, це дорога річ для нього, нехай він має її. Нехай його всі аптечки допомагають побратимам. А це повинно залишатися в нього», — додав чоловік, чим викликав бурхливі оплески глядачів.

Користувачі мережі теж зворешені цією історією та вчинком власника незвичайного лота.

Як повідомив Тарас Тополя, разом з United Help Ukraine, українською громадою в Чикаго, а також з іноземцями, які відвідали концерт, вдалося зібрати 49 000 $ лише на аукціонах. Це 980 якісних аптечок. 980 врятованих життів.

Нагадаємо, музикант разом з учасниками гурту від початку війни служили парамедиками на війні. Через півроку артист повернувся до концертної діяльності та збирає кошти на підтримку ЗСУ.

Про досвід своєї служби Тарас Тополя відверто розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

15

Читайте нас у Facebook та Instagram