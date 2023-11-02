Знаходив «компромат» на кожного: правоохоронець продавав у мережі важливу для багатьох українців інформацію

У Сумах викрили поліцейського, який продавав інформацію із закритих баз даних.

Слідчі ДБР встановили, що в одній із соціальних мереж зловмисники створили спеціальний чат-бот, де торгували конфіденційною інформацією.

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За гроші всі охочі могли отримати відомості фактично про будь-якого громадянина України: від дат перетину ним державного кордону, до придбання та володіння майном.

Також популярністю серед клієнтів користувалася інформація про притягнення особи до адміністративної чи кримінальної відповідальності, місце реєстрації тощо, зазначають в ДБР.

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У середньому вартість мінімального обсягу інформації становила 200 доларів США. Оплату ділки приймали криптовалютою.

Після того, як власники чат-бота отримували замовлення на конкретну людину, вони зверталися до правоохоронця, а той своєю чергою, заходив у потрібні бази даних та копіював потрібну інформацію.

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Нині правоохоронець звільнений з органів Нацполіції України. Він обвинувачується у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

«Матеріали стосовно організаторів такого бізнесу виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває», — повідомили в ДБР.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Криму окупанти збирають персональні дані не тільки дорослих, а й школярів.

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