Скоро візьмуться ще й за відбитки: окупанти збирають персональні дані школярів у Криму

В Криму, де нещодавно ЗСУ вдарили по російських ракетниках, в соціальних мережах наростає обговорення причин термінового збору окупантами персональних даних школярів та їхніх батьків, оскільки у пояснення «для оформлення карток харчування під час обліку пільговиків» не вірить практично ніхто, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

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«На цьому фоні пропаганда окупантів намагається пояснити, що персональні дані батьків школа й так має, та вимагає від батьків не впадати в істеричний психоз. Втім, самі батьки з цього приводу пишуть, що цифровізація всіх сторін життя є інструментом тотального контролю за населенням, тому «ми й так дуже швидко скочуємось у якусь антиутопію».

Розуміючи, що найм’якішими реальними причинами збору окупантами інформації про батьків учнів є пошук інакодумців та облік гарматного м’яса, кримчани намагаються висловити з цього приводу сарказм. Вони додають, що для контролю за прийомом їжі дітьми надійніше використовувати ідентифікацію за допомогою відбитків пальців. Ймовірно, люди не підозрюють, що примусову дактилоскопію дітей агресор справді почав проводити, щоправда, у сусідньому Мелітополі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в Мелітополі партизани провели вдалу операцію — відрізали окупантів від постачання боєприпасів та пального.

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