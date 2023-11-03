На ринку азартних ігор готується чергове потрясіння: про що йдеться

Верховна Рада готує чергові зміни у сфері грального бізнесу. У жовтні був зареєстрований законопроєкт № 10101, який передбачає низку змін до вже прийнятого у 2020 році закону, що легалізував азартні ігри.

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Зокрема, пропонується унеможливити повернення на ринок організаторів, які до цього часу не сплатили за ліцензії, посилити контроль регулятора над галуззю у вигляді нових перевірок, кількість яких необмежена, а оскаржити Акт перевірки організатор азартних ігор не матиме можливості, пише РБК-Україна.

Але головна особливість документа в тому, що він фактично створює лояльні умови легалізації лотерейних компаній. Зараз в Україні працюють два таких оператори — ТОВ «М.С.Л.» (МСЛ) та ПІІ «Українська національна лотерея» (УНЛ).

Законопроєкт № 10101 передбачає проведення конкурсу на видачу ліцензій лотерейним компаніям терміном на 10 років. В разі ухвалення закону, МСЛ та УНЛ матимуть змогу фактично проводити букмекерську діяльність (лотереї тото), організовувати діяльність залів гральних автоматів (без обмеження кількості й прив’язки до готелів) та онлайн-казино (без обмеження кількості сайтів-розповсюджувачів).

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«І при цьому не матимуть обмежень, які існують для організаторів азартних ігор», — наголошується у статті.

З урахуванням зарегульованості та величезної кількості обмежень букмекер, наприклад, за відповідну ліцензію сплачує 120,6 млн грн на рік. Для лотерейного оператора вартість ліцензії передбачена 18,76 млн грн.

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Наразі в Україні видано три ліцензії на послуги ставок на спорт в Інтернеті, понад 10 ліцензій онлайн казино, функціонує два наземних казино.

Напередодні фіскальна служба провела комплексну перевірку легальних гравців. За словами учасників ринку, суми штрафів, які зазначені в Актах перевірки, вимірюються мільярдами гривень.

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На фоні тиску на легальних учасників ринку, яким виписують колосальні штрафи, в Україні безперешкодно працюють понад 1200 нелегальних сайтів азартних ігор.

Учасники ринку, які працюють легально, обурюються такій ситуації. «Нелегальні сайти ніхто не хоче знаходити, закривати, обмежувати роботу. А от легальні сайти онлайн казино, яких зараз лише 15, легше знаходити, бо на них вказано всі реквізити компаній», — заявив директор Всеукраїнської ради гемблінгу Антон Кучухідзе.

Масштаб проблеми залишається колосальним, зазначає видання. Бо така кількість нелегалів — це тіньові фінансові потоки, відсутність податкових сплат та незахищеність гравців.

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