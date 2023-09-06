Гральний бізнес догрався: куди його завели некомпетентні авантюристи

Ринок азартних ігор майже 10 років був поза законом. Тільки-но він почав легалізуватися та «відбілюватися», як українські реалії затягнули його у корупцію та тіньові схеми. І стоять за цим конкретні люди, які своєю некомпетентністю і жадібністю створили українського «грального франкенштейна».

Легалізація грального бізнесу (в форматі відкриття казино в готелях 5* на певних територіях) входила до переліку передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського. Тоді ще кандидат в Президенти пропонував, по суті, залучити гроші до певних територій шляхом збільшення їхньої туристичної привабливості. Але, на жаль, деякі персонажі в команді гаранта радикально змінили його щиру ідею. І в Україні впровадили таку модель ринку азартних ігор, яка не забезпечує, ані адекватної регуляції, ані дотримання інтересів суспільства, ані, зрештою, того самого збільшення туристичної привабливості окремих регіонів.

Як наслідок, довкола ринку азартних ігор постійно виникають нові скандали: несплата податків, видача ліцензій операторам, які пов’язані з країною-агресором, тощо. Дійшло до того, що Кабмін виступив з ініціативою ліквідувати державного регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) — і подав до ВРУ відповідний законопроект.

То яким чином добра ініціатива навести лад на гральному ринку перетворилася на те, що ми маємо зараз? Хто стоїть за цією «перемогою?»

Доволі системне дослідження цього питання від журналіста Олександра Крамаренка можна прочитати на каналі «Gdengi». Він досить ретельно описав весь «успішний шлях» авантюристів, які без будь-яких знань та досвіду у гральному бізнесі, успішно паразитують і отримують шалені дивіденди.

Троянський варяг

Архітекторами наново відкритого ринку грального бізнесу стали Борис Баум та Кирило Тимошенко — люди, які змогли дивним чином отримати довіру Президента та нав’язати йому своє бачення.

І Баум, і Тимошенко неодноразово ставали фігурантами журналістських розслідувань (які доволі легко знайти за відповідним пошуковим запитом). При чому, якщо Тимошенко вважали, швидше, пересічним корупціонером, то Баум — справа набагато цікавіша.

Борис Баум — це і зв’язки з депутатами Держдуми РФ Бабаковим, Гінером та Воєводіним (відвертими ненависниками України), і робота генпродюсером телеканалу RTVI (рупору роспропаганди), і громадянство іншої країни, і багато чого ще.

Саме він став провідником росіян до українського ринку грального бізнесу. До речі, саме росіяни були спонсорами його тематичних конференцій, активно коментували законотворчий процес, приїздили консультувати. Та й саму модель легалізації «ігорки» відверто називали міксом російського, білоруського та казахстанського законодавства.

А вже в червні 2022 року в українському медіапросторі вибухнув скандал: розслідувачі InformNapalm дізналися, що завдяки Бауму, вже під час війни, російська букмекерська кампанія 1xBet отримала ліцензію на роботу в Україні.

Але найцікавіше навіть не це, а той факт, що обидва «архітектори легалізації» (а потім і «сірі кардинали» ринку) станом на 2019 рік не мали майже ніякого досвіду в гральному бізнесі. Баум (за його ж словами) колись періодично бував в казино у бізнес-партнерів та якийсь час працював у Болгарії менеджером компанії, що розробляла онлайн-казино. досвід Тимошенка в гральному бізнесі був ще «серйознішим», ніж у Баума — він загалі «нє очєнь понімал», що це таке.

Не дивно, що, з рештою, ці «експерти» проштовхнули через ВРУ таку модель державної регуляції, яка дозволила бізнесу прекрасно себе почувати та не платити податки в бюджет навіть під час війни. Як наслідок, за оцінками нардепа Ярослава Железняка, «держава не бачила десь біля 10 млрд грн в місяць обороту».

З рештою, чи то через постійні скандали, чи то через ще якісь причини, обидва втратили довіру Президента та зникли з поля зору, аби поступитися місцем новому «обличчю бізнесу».

Довга рука Кремля

Саме Бауму та Тимошенку ми «завдячуємо» виходу на сцену впливового «героя» грального ринку України — Антона Кучухідзе. Цікаво, що він себе позиціонує одночасно як політолога-міжнародника, військового експерта, експерта з грального бізнесу та ледь не фахівця у боротьбі з коронавірусом.

Саме Кучухідзе призначають заступником Баума в Консультаційно-експертній раді при регуляторі — Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Але це ще не все. Він також очолює новостворену Ukrainian Gambling Council — лобістську організацію, що має на меті відстоювати інтереси операторів азартних ігор. І це при тому, що Кучухідзе (якщо уважно придивитися до його публічних висловлювань) взагалі ніколи не був знавцем грального ринку. Це випадкова людина в цій сфері.

Не важко здогадатися, що своїм входженням в цю нішу він завдячує кремлівським шефам свого тодішнього патрона Баума та лобістам всередині України. Судіть самі: починав Антон експертом на каналах Медведчука, в VIII скликанні ВР він був помічником нардепа від «Опозиційного блоку» Сергія Ларіна, а в 2014 році балотувався під № 77 до Ради від цієї ж партії. А зараз Кучухідзе публікується на таких медіа-ресурсах Льовочкіна як «Українські новини».

До повномасштабного вторгнення рф в Україну він ніколи не приховував своїх проросійських поглядів та висміював всі ініціативи щодо подолання росії з початку її вторгнення на Донбас у 2014 році. Однак вже сьогодні він має протилежну думку і навіть пророкує розпад росії.

Проросійське минуле напряму відзначається на його бізнес-успіхах, а саме у лобіюванні російських компаній на українському ринку, оминаючи санкції. Кучухідзе під протекцією тих же нинішніх проросійських депутатів, які ще залишилися в Раді, спокійно проштовхує російські гральні компанії на український ринок. Під видом, звичайно, українських.

Ставка на «нуль»

Сьогодні Кучухідзе — головний експерт з грального бізнесу, обличчя ринку, але нічого не розуміє ані в гральному бізнесі (де ніколи не працював), ані в державному регулюванні (де теж не працював) — і не в змозі усвідомити власну некомпетентність.

Перебуваючи в статусі «обличчя ринку», навіть не відчуває відповідальності за системне ухилення ринку від податків (навіть продовжує розказувати, що це все брехня і маніпуляції). Як, власне, не поспішає й коментувати історію про зв’язки близьких до нього операторів азартних ігор з державою-агресором.

І от тут виникає питання: що ж він ще нарадить регулятору КРАІЛ і на чию користь будуть ці поради? Бізнесу? Або може старих знайомих — росіян? В будь-якому випадку, ці «експертні» поради точно не будуть на користь українського суспільства. Ба більше: а чи не діяльність таких «експертів» у підсумку наштовхнула Кабмін на ідею припинити діяльність КРАІЛ разом з експертами і радниками?

На фото в заголовку Антон Кучухідзе

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