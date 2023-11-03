37.30 / 37.86 39.64 / 40.38
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Помер відомий український телеведучий та диктор Анатолій Васянович

10:54 3 листопада 2023
Анатолій Васянович

Пішов з життя видатний український телеведучий, диктор, актор та заслужений журналіст України Анатолій Васянович. Його серце зупинилося 1 листопада в німецькому місті Вісбаден. Телеведучому було 80 років.

Сумною новиною у Facebook поділився відомий телевізійник Микола Канішевський, посилаючись на інформацію від дружини Васяновича пані Зої.

«Такий гарний сонячний ранок приніс сумну новину: пішов із життя Анатолій Семенович Васянович… Прийшов він на Хрещатик, 26 у середині сімдесятих і починав свою діяльність як диктор інформаційної програми „Вісті“. Був ведучим багатьох молодіжних літературних і музичних програм. Із сімдесятих по девʼяності роки працював під псевдонімом „Анатолій ВАСЯНЮК“, оскільки тодішнє керівництво вважало, що його правдиве прізвище мало єврейське коріння. Такі були радянські правила», — розповів Канішевський.

РЕКЛАМА

Анатолій Семенович присвятив телебаченню понад 30 років. З 1976 року він працював на УТ-1 диктором інформаційних програм «День за днем», «Новини», «Вісті», «Актуальна камера», а також дитячої програми «Мультфільм на замовлення», розважальної «Пісня скликає друзів», а також телевізійних концертів.

РЕКЛАМА

Також ведучий записував для глядачів ТРК «Київ» короткі ролики, в яких навчав української мови. У 2008-му телеведучий вийшов на пенсію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть українського актора, телеведучого, продюсера та політика Сергія Сивохо.

РЕКЛАМА

Прощання з ним відбуватиметься сьогодні, 3 листопала, у Києві.

192

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карт Таро

Тельцям — приємні переживання, Дівам — велика радість, Водоліям — удача в фінансах: Таро-гороскоп на листопад

Габаритні вогні

Заберуть посвідчення водія на пів року: українців попередили про відповідальність за поширене порушення ПДР

Місяць

Терезам — прибуток та цінні подарунки, Тельцям та Овнам — корисні знайомства: гороскоп на 3 листопада 2023 року

Генеральна довіренність

«Можете залишитися ні з чим»: юристи попереджають покупців авто про нюанси генеральної довіреності

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту