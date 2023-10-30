Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із Сергієм Сивохо

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із телеведучим, продюсер, гравцем КВК та політиком Сергій Сивохо, який помер 17 жовтня. Його життя обірвалося в Німеччині, де проходив лікування. Йому було 54 роки.

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Як повідомили на сторінці в інстаграмі «Ліги Сміху», де Сивохо був тренером у перших сезонах, прощання з ним відбудеться в Києві в МЦКМ «Жовтневий палац» третього листопада. Церемонія розпочнеться об 11 годині.

Нагадаємо, Сергій Сивохо здобув популярність завдяки грі КВК, він був членом команди Донецького політехнічного інституту. Пізніше працював телеведучим розважальних програм, працював продюсером студії «Квартал 95».

У жовтні 2019-го — березні 2020 року був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу.

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