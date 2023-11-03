В чому небезпека політики «давайте миритися»: пояснив український військовий

Казати про те, що віддавати свої землі — моветон, думаю, не треба, вважає український військовослужбовець Дмитро Іванов. Також про те, що моветон — зраджувати своїх громадян, які чекають деокупації, а такі є, і багато. Але ж головна біда полягає навіть не в цьому.

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«Не можна домовлятися з росією. По-перше, тому що не можна, а по-друге — тому що це стане лише відстрочкою неминучого продовження війни. За рік, два, п'ять — невідомо, але війна продовжиться. Не для того росія влізла у таку велику гру, щоб обмежити свої апетити трьома областями. Не для того вони поклали купу людей та техніки. Їм потрібна ВСЯ Україна. І якщо ви думаєте, що вони заспокояться — то ви або наївні, або тупі. Вони використають цю паузу, щоб накопичити ракети, техніку, людей, зробити висновки з першої кампанії. Повірте, вони це зроблять. На відміну від нас. А ми (точніше, влада) будемо займатися „відбудовою“, пилити бабло і вважати себе миротворцями. А потім почнеться друга фаза війни. Яку ми неминуче програємо».

За словами військовослужбовця, навіть потенційно можливе членство в НАТО нас не врятує.

«Хочете такого? Вважаєте, що встигнете втікти? Ну ок, ваш вибір. Мені тікати нема куди, і я такого розвитку подій не бажаю».

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика Олесі Яхно про шляхи, які запропонував головнокомандувач ЗСУ, аби не програти.

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