«Така загроза є»: експерт про те, як путін може підштовхувати Україну до відмови від частини своєї території

білорусь фактично контролюється кремлем, тому загроза для країн Балтії з боку цієї країни реальна, особливо, якщо у країни-окупантки виникнуть серйозні проблеми в Україні. Про це сказав колишній командир десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки білорусь Валерій Сахащик, пише естонське видання Postimees. Нагадаємо, що Валерій Сахащик раніше зустрічався с Залужним.

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«Сама по собі білорусь не може становити небезпеку ні для кого, але, з огляду на те, що на сьогодні вона фактично є маріонеткою росії, можна чекати чого завгодно. Ми вже бачили, як легко росія використовує території білорусі у своїх цілях, особливо ні в кого не питаючи. Вводять війська в будь-якій кількості, в якій хочуть, проходять в іншу країну, починають агресію. І це, звісно, дуже серйозний, тривожний фактор, і загрози щодо цього очікувати можна, на жаль», — заявив Валерій Сахащик.

За його словами, якщо в Україні у рф виникнуть серйозні проблеми на фронті, путін може спробувати налякати громадян європейських країн шляхом будь-яких провокацій, щоб підштовхнути їхні уряди до переговорів із рф, а Україну — до відмови від частини своїх законних територій.

Нагадаємо заяву президента Литви Гітанаса Науседи: «білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України».

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