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Без Галкіна та дітей: Пугачова неочікувано повернулася до росії

11:56 3 листопада 2023
Алла Пугачова

Російська співачка Алла Пугачова, яка відповіла на закиди щодо її відїзду з Ізраїлю, несподівано повернулася до росії. Зранку 3 листопада її помітили на Ленінградському вокзалі у Москві. Фото з артисткою поширили пропагандистські Telegram-канали.

Пишуть, що Алла Борисівна перетнула кордон у Пскові, а далі потягом дісталася до Москви. Чоловіка, Максима Галкіна, якого в рф визнали іноагентом, поруч з нею не було. Так само не було і молодших дітей Гаріка та Лізи.

На вокзалі Пугачову чекали журналісти. Проте вона проігнорувала їх, сіла в лимузин та поїхала до свого маєтку в селі Грязь. Раніше писали, що його виставили на продаж. Біля воріт на зірку також чекали камери.

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Чому, і як на довго Пугачова приїхала до росії, не відомо.

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Нагадаємо, зіркове подружжя засудило війну рф проти України та виїхало до Ізраїлю. Певний час Пугачова та Галкін разом з дітьми мешкали там. Зараз, Галкін гастролює з концертами Європою. У Польщі він заспівав українською та висміяв кремлівський режим. Алла Борисівна публічно не висловлює свою позицію, проте демонструє її своїми діями. Нещодавно вона вподобала відео маленької українки, яка готує банош.

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