«Живемо далі»: Алла Пугачова відповіла на закиди росіян, що вона втекла з Ізраїлю через війну

Російська співачка Алла Пугачова, яку росіяни вже «розлучили» з Галкіним, відповіла на закид російських пропагандистів про те, що вона буцімто втекла з Ізраїлю, й натякнула, де насправді перебуває зі своїми 10-річними дітьми Лізою та Гаррі.

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Як відомо, до цього путінські посіпаки повідомляли, що артистка разом з дітьми нібито поїхала на Кіпр щонайменше на рік. Довгий час Пугачова не давала жодних коментарів. А тепер на сторінці знаменитості в Instagram з'явилася серія фото з дітьми та чоловіком.

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На спільних фото щасливе подружжя тримається за руки та обіймається. Вочевидь, знімки були зроблені під час різних світських заходів.

«Живемо далі», — лаконічно підписала світлини Алла Пугачова.

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Зазначимо, що Instagram досі вказує на те, що профіль Алли Пугачової знаходиться в Ізраїлі.

А Максим Галкін гастролює світом. Нещодавно на концерті у Польщі він заспівав українською і зірвав овації глядачів.

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