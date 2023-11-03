У «Дії» наразі можна сплатити штраф за адмінпорушення: як це працює
В «Дії», де оновлюють комплексну послугу для внутрішніх переселенців з отримання фінансової допомоги, запустили новий сервіс — сплату штрафу за адміністративне правопорушення.
«Через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк. Тепер усе є в «Дії», — йдеться у повідомленні.
Для того, аби сплатити штраф, потрібно:
- відкрити розділ «Судові справи» або «Судові штрафи»;
- вибрати штраф та сплатити його;
- квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.
Раніше повідомлялося, що в «Дії» навіть без доступу до інтернету працюватиме мапа «Пунктів незламності» на випадок блекаутів.
Фото Pixabay10