У «Дії» наразі можна сплатити штраф за адмінпорушення: як це працює

В «Дії», де оновлюють комплексну послугу для внутрішніх переселенців з отримання фінансової допомоги, запустили новий сервіс — сплату штрафу за адміністративне правопорушення.



«Через необачність можна вчинити адмінпорушення. Наприклад, закурити в невстановленому місці або порушити правила торгівлі. Після цього на людину чекає штраф, який запускає довгий і нудний процес. Потрібно їхати до суду та стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу й судового збору. І лише потім іти в банк. Тепер усе є в «Дії», — йдеться у повідомленні.

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Для того, аби сплатити штраф, потрібно:

відкрити розділ «Судові справи» або «Судові штрафи»;

вибрати штраф та сплатити його;

квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

Раніше повідомлялося, що в «Дії» навіть без доступу до інтернету працюватиме мапа «Пунктів незламності» на випадок блекаутів.

Фото Pixabay

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