«Дія» оновить комплексну послугу для внутрішніх переселенців, поки вона тимчасово недоступна

У застосунку «Дія» є низка сервісів для внутрішньо переміщених осіб, наприклад, можливість скасування статусу ВПО дистанційно чи звернутися по фінансову допомогу.

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Втім, невдовзі комплексна послуга для ВПО з отримання фіндопомоги буде модернізована, але зі середи, 1 листопада, цей сервіс в «Дії» буде тимчасово недоступним. Про відновлення його роботи повідомлять окремо.

«Щоб отримати допомогу, як і раніше, можна звернутися до найближчого Управління соціального захисту населення або ЦНАПу. Скоро сервіс повернеться в „Дію“, ще й зі зручними оновленнями», — зазначають в «Дії».

Серед новацій, зокрема:

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Фінансова допомога переселенцям призначатиметься на сім’ю — ви зможете подати заяву в «Дії» відразу на всіх рідних;

З`являться виплати для дітей ВПО, які народилися вже після переміщення;

Посилиться фокус щодо незахищених людей та тих, хто перебуває в скрутних обставинах.

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Переселенцям нагадали, що ВПО, які раніше отримували допомогу від держави, продовжуватимуть її отримувати — 1 серпня її автоматично продовжили на шість місяців. А сервіс зі зміни фактичного проживання та скасування статусу ВПО в «Дії» продовжують працювати як завжди.

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Раніше юристи пояснювали, куди потрібно звертатися внутрішнім переселенцям у випадку затримання фінансових виплат.

Фото Pixabay

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