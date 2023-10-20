Працює навіть без інтернету: у «Дії» з'явилася карта Пунктів незламності

В Україні, де взимку можуть бути перебої з електроенергією, в «Дії» з’явилася карта пунктів незламності. Про це повідомили в Telegram-каналі застосунку.

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«Мапа Пунктів незламності в „Дії“! Працює навіть без інтернету. Знайти найближчий Пункт незламності, перевірити, чи є там усе необхідне, та побудувати маршрут тепер можна за кілька кліків — у Дії. Працюємо, щоб ви залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів!» — йдеться у повідомленні.

Як це працює?

Зайдіть у «Дію». Далі натисніть Послуги — Пункти незламності. Потім виберіть свою область та завантажте мапу перейдіть до мапи та надайте доступ до своєї геолокації. «Дія» покаже Пункти незламності в радіусі 1,5 км. Якщо не хочете ділитися своїм розташуванням, можете знайти пункти вручну.

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Також можете застосувати фільтри та прокласти маршрут. Серед фільтрів: інтернет; мобільний зв’язок; генератор; пандус тощо.

«Інтернет вам знадобиться один раз — при завантаженні мапи, далі зможете користуватися сервісом й офлайн. З безпекових міркувань Пункти незламності в Херсонській, Донецькій, Запорізькій та Луганській областях не відображатимуться. Також частково в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській. Заходьте в „Дію“, завантажуйте потрібну мапу та будьте на звʼязку. Переможемо», — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чи має право поліція оштрафувати водія за відсутність посвідчення, якщо воно не відкривається у «Дії».

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