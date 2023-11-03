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Погода

Дощ та сильний вітер, але тепло не по-осінньому: на яку погоду чекати українцям цими вихідними

13:58 3 листопада 2023
Дерево з жовтим листям

У суботу, 4 листопада, атмосферний фронт принесе вологу повітряну масу на захід, північ України та на Вінниччину й Черкащину, пройдуть помірні дощі, які супроводжуватимуться сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15−20 метрів за секунду! Нагадаємо, що такий сильний вітер 28 жовтня наробив чимало шкоди в країні

Як прогнозую синоптикиня Наталія Діденко, решта територій — схід, південь, Полтавщина, Дніпро та Кропивницький із районами — знаходитимуться в сухій повітряній масі, але й в цих районах очікується сильний вітер південних напрямків.

Температура повітря в суботу, 4 листопада, передбачається +14+19 градусів, на півдні +20+25 градусів, на північному сході +10+13 градусів.

У неділю, 5 листопада, дощі найбільш ймовірні у західних областях України, на решті території без опадів. Температура повітря протягом дня +14+19, на півдні +19+22 градуси.

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У Києві в суботу йтиме дощ, очікується сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері! Можливі штормові пориви до 15−20 метрів за секунду. Температура повітря близько +14 градусів.

А у неділю в столиці дощ припиниться, температура повітря сягатиме +17 градусів, але рвучкий вітер південного походження збережеться.

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Раніше метеоролог Ігор Кібальчич дав прогноз погоди на листопад, окремо відзначивши аномальне тепло у його першій декаді. Загалом у середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах +3…+10 градусів, що вище за норму на 1 — 3 градуси.

Фото Pixabay

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