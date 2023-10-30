Аномальний листопад: останній місяць осені може шокувати українців погодою

Наприкінці жовтня та у перші числа листопада в Україні утримається аномально тепла погода, у центральних та південних областях можливі нові рекорди максимальної температури повітря. Власне, цього року синоптики обіцяли українцям аномально теплу осінь.

РЕКЛАМА

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що цього тижня очікуються дощі різної інтенсивності, подекуди з грозами.

У понеділок, 30 жовтня, під впливом антициклону над Кавказом в Україні опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, у північних та Харківській областях +2…+7 °С; вдень +14…+19 °С, у південній частині та на Прикарпатті +20…+23 °С.

Фото Укргідрометцентру

РЕКЛАМА

У вівторок, 31 жовтня, утримається тепла та суха погода у більшості областей. Лише увечері на Закарпатті пройдуть невеликі дощі. Вітер південний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, удень +15…+20 °С, у південних, центральних областях та Криму +20…+25 °С.

Фото Укргідрометцентру

РЕКЛАМА

У середу, 1 листопада, під впливом балтійського циклону, вночі у західних областях, удень на більшій частині території країни, окрім сходу, пройдуть дощі, вдень у південних та центральних областях місцями з грозами. Вітер південний, на Правобережжі західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, на сході +4…+9 °С; вдень +13…+18°С, у центральних та південних областях +18…+23°С.

Фото Укргідрометцентру

РЕКЛАМА

У четвер, 2 листопада, вночі у східній частині, вдень на півдні Одеської області пройдуть дощі, місцями з грозами. На решті території України без істотних опадів. Подекуди тумани. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, удень +10…+15 °С, на півдні до +18 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 3 листопада, у південних, центральних та східних областях пройдуть дощі, місцями з грозами. На решті країни без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, удень +11…+16 °С, у центральних та східних областях +8…+13 °С.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 4 листопада, вночі у східній частині пройдуть дощі, вдень під впливом гребеня антициклону з півночі істотних опадів не передбачається. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, у північних областях 0…+5 °С; вдень +10…+15 °С, на північному сході +7…+12 °С.

У неділю, 5 листопада, короткочасні дощі пройдуть у західних областях, на решті країни без опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у західних областях удень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +4…+9°С, удень +9…+14°С.

Ігор Кібальчич стверджує, що перша декада листопада очікується аномально теплою. Найбільш високі показники температури фіксуватимуться у південній частині країни, а також у Криму та на Закарпатті. З 1 по 10 листопада очікується багато опадів у західних та північних областях, найменше — у південно-східній частині країни.

У другій декаді місяця середнє температурне тло залишиться високим навіть в умовах нових кліматичних норм. Дощі очікуються у більшості областей, у тому числі на півдні країни. Формування першого снігового покриву на цей період не очікується (за винятком високогірних районів Карпат).

Після 20 листопада температура повітря збережеться вище за норму в більшості областей країни. Опади випадатимуть переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, але формування стійкого снігового покриву та льодових процесів на водоймах малоймовірне.

«У середньому за місяць температура повітря в Україні коливатиметься в межах +3…+10 °С, що вище за норму на 1 — 3 °C, а сумарна кількість опадів становитиме 100 — 150% від норми. У зв'язку з переважанням теплої погоди, в окремі дні місцями в Україні можливі грози, часто будуть також спостерігатися тумани. Стійкого переходу середньої температури через 0 °C у бік пониження не відбудеться, навіть у північних областях та Карпатах. Але которкотермінові похолодання з пониженням нічної температури −7…−2 °С ймовірні лише у другій половині місяця», — стверджує синоптик.

Раніше завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозувала, що цього року зима буде такою ж теплою, як і минула.

Фото Pixabay

63

Читайте нас у Facebook та Instagram