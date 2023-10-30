Штормовий вітер, через який у Києві 28 жовтня загинули двоє людей, повторив рекорд 1969 року

У Києві, де 28 жовтня під час урагану впали сотні дерев і де загинули двоє людей, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру

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За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського максимальна швидкість вітру в столиці досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 1969 році.

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Нагадаємо, що в столиці загинули двоє чоловіків віком 65 і 35 років, а ще семеро містян отримали травми й переломи.

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Загалом, за даними ДСНС, рятувальники прибрали 353 повалених дерев. Було пошкоджено 37 будівель у 14 областях та Києві. Загалом загинули 3 особи, травми отримали 10 людей. Було знеструмлено близько двох тисяч населенних пунктів.

В Києві 28 жовтня оголошували І рівень небезпечності (жовтий) через сильні пориви вітру 17−22 м/с. Містяни викладали у мережу відео, зняне під час негоди.

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Ілюстративне фото зі сторінки столичної патрульної поліції

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