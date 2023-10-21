Помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон (фото)

У віці 86 років помер легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед», володар «Золотого м'яча» та чемпіон світу 1966 року сер Боббі Чарльтон, повідомляє пресслужба манкуніанського клубу. Його старшого брата, знаменитого футболіста Джека Чарльтона, не стало влітку 2020-го.

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Ще 2020 року у Боббі Чарльтона діагностували деменцію — хворобу, пов'язану з ураженням головного мозку, що призводить до розпаду психічних функцій, втрати пам'яті, втрати раніше засвоєних знань та практичних навичок. За ним був необхідний постійний догляд.

Боббі Чарльтон (праворуч) з братом Джеком

Левову частку своєї яскравої кар'єри Боббі провів у «Манчестер Юнайтед», з яким у 1968 році виграв Кубок європейських чемпіонів (а ще — три титули чемпіона Англії, чотири Суперкубки країни та один Кубок Англії). З 758 матчами (і 249 голами) у футболці «червоних дияволів» Чарльтон довгий час залишався рекордсменом клубу за цим показником, поки в 2008 році його досягнення не перевершив Райан Гіггз. Одна з трибун знаменитої арени «Олд Траффорд» названа його ім'ям, а біля стадіону красується пам'ятник «великій трійці» «МЮ» — Джорджу Бесту, Денісу Лоу та Боббі Чарльтону.

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Знаменитий футболіст був одним з тих, хто вижив в авіакатастрофі «Манчестер Юнайтед» у 1958 році в аеропорту Мюнхена, коли загинули гравці та тренери клубу.

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У складі збірної Англії атакувальний півзахисник провів 106 матчів і забив 49 м'ячів, ставши у 1966 році чемпіоном світу.

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Додамо, що після смерті Боббі Чарльтона живим залишився лише один чемпіон світу у складі збірної Англії — Джефф Херст. До останнього часу Чарльтон (після смерті в липні 2023-го Луїса Суареса) був найбільш віковим з живих володарів «Золотого м'яча». Після Боббі таким став Деніс Лоу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер чемпіон світу з футболу, який переміг рак і заслужив пам'ятник за життя.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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