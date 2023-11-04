Розпочалася шістсот дев’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Наші захисники відбили тут близько 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки, де наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки та Хромового Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито близько 20 атак ворога.

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На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Протягом минулої доби українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, 2 склади боєприпасів, 10 артилерійських засобів противника.

Українські військові знищили особовий склад та техніку росіян:

Як писали «ФАКТИ», російська армія зазнає втрат в Україні та намагається залучити жінок до відправки на український фронт. Їм буде запропоновано шестимісячний контракт з досить великою щомісячною зарплатою.

Нагадаємо, в статті для The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що зараз війна в Україні зайшла у глухий кут, коли ініціатива перемикається між українськими та російськими силами.

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