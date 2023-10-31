«Мають загинути за батьківщину»: стало відомо, чому путінська армія вербує у свої лави жінок

Російська армія хоче більше покладатися на жінок на фронті в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. Згідно з повідомленням, потенційним кандидаткам буде запропоновано шестимісячний контракт зі щомісячною зарплатою, еквівалентною приблизно 2200 євро. Наразі середня зарплата росіянина становить близько 750 євро на місяць. Інші частини контрактних угод також свідчать про те, що жінки-солдати будуть розгорнуті на передовій. У разі поранення держава виплачує премію в розмірі 30 000 євро, а в разі загибелі — близько 50 000 євро утриманцям.

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Відповідні оголошення про набір з'явилися в російській соціальній мережі «Вконтакте». Вербувальник так званого бойового батальйону «Вовк» повідомив, що вони шукають жінок, які вже мають навички поводження зі зброєю. Новачків протягом місяця навчатимуть поводженню зі зброєю, щоб якнайшвидше відправити їх на фронт. Кажуть, що батальйон перебуває під контролем приватної рекрутингової компанії ПВК «Редут», яка, ймовірно, фінансується Міністерством оборони росії.



Більш імовірно, що причиною цього кроку є нестача солдатів. За даними українських джерел, лише в боях за Авдіївку щодня гинуло до 800 росіян. За різними оцінками, путінська армія вже зазнала втрат від 120 000 до 150 000 осіб. Офіційної інформації про це з москви не надходило місяцями, пише видання T-online.

Очевидно, що путінська армія кидає все більше і більше особового складу на лінію фронту в Україні. Тим не менш, очільник кремля поки що не віддав наказу про нову хвилю мобілізації. Експерти вважають, що путін побоюється непопулярного заходу, адже наступного року відбудуться президентські вибори. Натомість тепер до служби в збройних силах залучатимуть жінок. Здавалося б, чому б це не сталося в посії — путінська армія вважається беззаперечним сховищем токсичної «мускулінності». Досі до жінок в російській армії ставилися лише як до солдатів другого сорту. Їхні операційні зони досі обмежувалися переважно медичними наметами і польовими кухнями, де їм дозволялося міняти перев'язки і готувати їжу. Це відображає їхню роль у російському суспільстві.

Коли йдеться про гендерну рівність, росія посідає одне з останніх місць у світі, і це також пов'язано з путіним, і його застарілим поглядом на світ. Суворий поділ на чоловічу і жіночу сфери в російському суспільстві проявляється і в армії, де жінкам відводиться лише підпорядкована роль. Серед одного мільйона військовослужбовців (станом на 2020 рік) жінок було лише трохи більше 40 000, що не становить навіть п'яти відсотків. Вкрай рідко жінки-військовослужбовці російських збройних сил просуваються далі низьких рангів. Коли колишній міністр оборони Анатолій Сердюков підвищив жінку-військовослужбовця до генерал-майора у 2012 році, вона була звільнена лише через кілька місяців. Причиною була її некомпетентність.

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Смерть за батьківщину має в росії не лише квазірелігійний підтекст, констатує видання. Так, загиблих російських солдатів кремлівська пропаганда також вшановує як мучеників, коли це необхідно. А мучеників росія наразі продукує чимало. Тож тепер ще більше жінок будуть змушені вмирати за російську вітчизну. Як снайпери або оператори безпілотників. Якщо потрібно, то лише з місячною підготовкою.

Раніше повідомлялося, що росія використовує для атак штрафні батальйони.

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