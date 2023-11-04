Плакали і втішали одне одного: зірки «Друзів» попрощалися з Меттью Перрі

Наприкінці жовтня пішов з життя всіма улюблений Чендлер з «Друзів». 54-річний Меттью Перрі потонув у джакузі власного будинку у Лос-Анджелесі.

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Похорон актора з культового серіалу відбувся в п'ятницю у Лос-Анжелесі, пишуть ЗМІ.

Повідомляється, що друзі та родичі Перрі зібралися на панахиді у Меморіальному парку Форест-Лоун у районі Голлівудських пагорбів. На цвинтарі, який знаходиться прямо навпроти студії Warner Bros, де і знімалися «Друзі», поховано багато відомих артистів, наприклад, Елізабет Тейлор, Керрі Фішер та Пола Уокера. Тут же проходив похорон Майкла Джексона.

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На церемонію прощання прибули колеги Меттью, які у житті стали його найближчими друзями. Папараці зняли Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Девіда Швіммера та Лізу Кудроу у жалобних чорних костюмах. У кадр не потрапив тільки Метт Леблан, хоча він, напевне, був десь неподалік.

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Що ж до самої церемонії, то, як пише видання, прощання з актором зайняло годину. Служба закінчилася піснею Пітера Гебріела «Don't Give Up» («Не здавайся») — і, як розповіло джерело журналістам, плакали всі присутні.

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Було багато сліз та багато сміху. Промови вимовляли лише близькі друзі та члени сім'ї. Після церемонії прощання Перрі поховали у присутності найближчих родичів. Серед тих, хто ніс труну з тілом актора, був його вітчим Кіт Моррісон, також на похороні були мати і батько Меттью.

Нагадаємо, раптова смерть Перрі стала шоком як для знаменитостей, котрі близько знали його, так і для мільйонів шанувальників «Друзів».

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