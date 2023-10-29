«Дякую за сміх, Метт»: що говорять зірки про Меттью Перрі

Не стало відомого голлівудського актора Меттью Перрі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», зірка культового серіалу «Друзі», який зіграв Чендлера, був знайдений мертвим у себе вдома в джакузі. Перрі було лише 54 роки.

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У своїх мемуарах, що вийшли 2022 року, Меттью відверто розповів про багаторічну боротьбу із залежністю від алкоголю та наркотиків. Він зізнався, що під час лікування кілька разів був близьким до смерті. Він упорався зі своїми проблемами і хотів надихнути інших людей.

Його раптова смерть стала шоком як для знаменитостей, котрі близько знали Перрі, так і для мільйонів шанувальників «Друзів».

Соцмережі заполонив потік коментарів та співчуттів. Ось лише деякі з них.

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Актриса Пейджет Брюстер (виконала у «Друзі» роль Кеті — дівчини, в яку був закоханий Чендлер)

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- Ця новина мене дуже засмутила. Меттью був дуже добрий до мене і під час зйомок «Друзів», і щоразу, коли я потім бачила його, навіть через десятиліття. Будь ласка, прочитайте його книгу. Це його спадщина, яка покликана допомогти іншим. І навряд чи він спочиває зі світом… Він надто зайнятий тим, щоб розсмішити всіх там — нагорі.

Актриса Меггі Вілер (зіграла в «Друзі» Дженіс — дівчину, з якою у Чендлера був роман)

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- Яка втрата… Світ сумуватиме за тобою, Меттью Перрі. Радість, яку ти приніс стільким людям за своє недовге життя, житиме далі. Кожен творчий момент, який ми розділили, робить мене щасливою.

Актриса Віола Девіс, лауреат премій «Оскар», «Еммі», «Греммі» та «Тоні»

- Я спустошена. Твоя книга так зворушила моє серце. Ти розповів про людей, яких ніхто не бачить і які нікому не потрібні. То справді був подарунок. За тією радістю, яку ти приніс багатьом, стояло велике твоє серце. Відпочивай і знай, що ти подарував нам кохання.

Співачка Адель, володарка 16 премій «Греммі»

- Він так відверто боровся зі своєю залежністю. Я вважаю його неймовірно хоробрим. Я просто хочу сказати, як мені подобається те, що він зробив усім нам.

Режисер Джеймс Берроуз (зняв 15 епізодів «Друзів»)

- Не було нікого краще.

Актор Чад Лоу, зірка безлічі американських серіалів

- Він був одним із найкумедніших людей, яких я знав. Було важко бачити, як він багато років боровся з алкоголізмом. Але він був мужнім — і

допоміг багатьом людям, розповівши про свій досвід. Його любили дуже багато.

Співачка Ненсі Сінатра, дочка легендарного Френка Сінатри

- Щасливого шляху тобі, Метт. Дякую, що ти був із нами. Бажаю мирної подорожі додому крізь зірки. Якщо ви любили Меттью Перрі так само, як я, прочитайте його книгу. Ви дізнаєтесь про нього багато нового.

Актриса Наташа Хенстридж (знімалася разом із Перрі у популярній комедії «Дев'ять ярдів»)

- Ти чудовий чоловік. Ти приніс у цей світ так багато сміху та кохання. За тобою завжди нудьгуватимуть, і тебе завжди пам'ятатимуть.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (навчався з Перрі в одній школі)

- Смерть Меттью Перрі шокує і засмучує. Я ніколи не забуду, як ми грали у школі. Впевнений, що люди у всьому світі пам'ятатимуть радість, яку він їм приніс. Дякую за сміх, Метт'ю. Тебе любили — і тебе не вистачатиме…

Нещодавно «ФАКТИ» писали про смерть відомого голлівудського актора Річарда Раундтрі .

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