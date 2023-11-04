Раптовий візит: стала відома причина приїзду Алли Пугачової до рф

В мережі бурхливо обговорюють раптовий приїзд Алли Пугачової до росії й гадають про його причини, а Telegram-канали вже про все дізналися.

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Зокрема, джерело з оточення Примадонни повідомило одному з них, що співачка приїхала задля того, щоб скласти додатковий заповіт та забрати всі документи, пов'язані з її дітьми, які сім'я не взяла із собою раніше.

Також в оточенні співачки вважають, що Алла Борисівна намагатиметься допомогти своєму чоловіку Максиму Галкіну вирішити питання зі зняттям принизливого статусу іноагента.

За даними джерел, Алла Пугачова давно заповідала все своє майно молодшим дітям. Але власником замку в підмосковному селі Грязь, як і раніше, є її чоловік. Попередньо, співачці потрібно вирішити деякі питання з нотаріусом, пов'язані з успадкуванням їхніми дітьми цього замку. Також її метою були якісь документи на дітей, які необхідні для завершення процесу переїзду до нових апартаментів на Кіпрі.

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За деякими даними, Примадонна може відвідати церемонію прощання з народним артистом диригентом Юрієм Теміркановим, який помер напередодні у віці 84 років. На користь цієї версії говорило те, що сьогодні, в суботу, артистка виїхала зі свого замку в селі Грязь та поїхала у напрямку Петербурга, де саме і відбудеться церемонія прощання з диригентом.

А тим часом в рф почали розповсюджувати нісенітниці про неї. Перш за все, вже встигли «розлучити» Примадонну з її чоловіком Максимом Галкіним.

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