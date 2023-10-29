«Алла Пугачова пропала»: в рф пропагандисти «розлучили» співачку з Галкіним

Гумориста Максима Галкіна разом із дочкою Єлизаветою помітили на Кіпрі. Що, в принципі, зовсім не дивно, адже у подружжя там є власна нерухомість у Лімассолі.

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Але путінські лизоблюди вирішили роздути з цього факту цілу «трагедію», запитуючи про те, а де ж Алла Пугачова та син подружжя Гаррі, куди вони зникли?

Ліза Галкіна

Так, спочатку одне з одіозних видань повідомило, що начебто якась мешканка Кіпру розповіла його кореспонденту про те, що бачила шоумена разом із дочкою Лізою в аеропорту. За її словами, після концерту Галкіна, який відбувся 20 жовтня, вони були там удвох — Пугачової та сина гумориста Гаррі з ними не було.

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«Галкін давав тут концерт, який відбувся 20 жовтня. Я зустріла його в аеропорту, він був разом із дочкою. Ні сина, ні Алли поряд не було», — розповіла жінка.

А 26 жовтня кореспондент іншого видання, не менш одіозного, написав, що під час концерту у Варшаві Галкін раптово заспівав пісню про важке кохання, яке починалося зі слів: «Скінчилося кохання, скінчилося все…». Зрозуміло, що горе-журналісти зробили висновок, що таким чином шоумен заявив про проблеми у стосунках із дружиною.

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«ЗМІ припускають, що причиною можливого розладу стала втома Пугачової від життя за кордоном. Близькі Примадонни казали, що артистка не хотіла залишати рашу, на від'їзді наполіг Галкін. Користувачі соцмереж не раз дорікали шоумену, що він так і не зміг забезпечити дружині безтурботне життя за кордоном», — йдеться у статті.

До того ж було згадано, що у травні 2023 року Стас Барецький заявив сайту ProЗірок, що Пугачова розлучається з Галкіним. За його словами, причиною розриву стало нове кохання Примадонни, об'єктом якого став не хто інший, як сам шоумен. За його словами, коли Примадонна прилітала на похорон Валентина Юдашкіна, вона попросилася пожити в замку у селищі Грязь, який він нібито у неї вже купив.

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Стас Барецький

«Дозволив, і ми жили у сусідніх кімнатах. Увечері ми зустрічалися в коридорі і дуже швидко потоваришували. Одного з таких вечорів я зробив Аллі Борисівні пропозицію руки та серця. Спочатку вона сміялася, але потім погодилася, чому я дуже радий!» — сказав Барецький.

Звичайно, бажання робити якісь висновки на основі подібної маячні не може не визивати здивування. І що врешті-решт все це виявиться інформацією, яка взагалі нічого не вартує.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що подруга Алли Пугачової, Лайма Вайкуле пояснила, чим вона відрізняється від Примадонни, а також від громадян Ізраїлю та України.

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