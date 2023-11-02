росія отримала понад мільйон артилерійських снарядів: ЗМІ назвали країну, яка допомагає кремлівському режиму

Понад мільйон артилерійських снарядів, які володимир путін використовує у війні проти України, відправила в росію Північна Корея. Про це Bloomberg повідомлює з посиланням на законодавця, поінформованого південнокорейським розвідувальним агентством.

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«Із серпня було близько 10 поставок зброї з Північної Кореї до росії», — цитує видання повідомлення розвідки, яке пролунало під час закритого брифінгу з південнокорейськими законодавцями. На зустрічі також наголошувалось, що Північна Корея надіслала до росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачило б приблизно на два місяці обстрілу.

Як зазначає видання, в Північній Кореї є одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку росія поставила на озброєння для використання в Україні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони росії шойгу здійснив поїздку до Північної Кореї, під час якої лідер Кім Чен Ин ознайомив його з найновішою зброєю країни. Пізніше північнокорейський лідер на зустрічі з путіним у Владивостоці пообіцяв російському диктатору, що Пхеньян завжди стоятиме разом з москвою на «антиімперіалістичному» фронті.

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Згодом Білий дім повідомив, що Пхеньян надав рф тисячі контейнерів військового обладнання та боєприпасів.

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