Пораненого ветерана війни побили у райвідділі поліції Києва: у мережі показали відео інциденту

В тилу українські військові можуть постраждати не лише від рук невідомих нападників, як це сталося нещодавно в Києві, а й у відділках поліції.

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Мережею шириться відео, на якому зафіксований інцидент в одному із столичніх відділків, де нападу зазнав військовослужбовець. За кадром чути звуки сварки, а згодом правоохоронець виштовхує людину в односторї з кабінету, за пару секунд боєць вже лежить на підлозі. Також чутно слова: «В камеру його…»

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«Товариш мого чоловіка, під час штурмових дій на передовій з побратимом отримали важкі поранення, але продовжували вести стрілковий бій на протязі дня і втримали зайняті позиції. Нажаль, один з бійців не

повернувся з штурма. А Сергій після поранення був направлений на військову лікувальну комісію в Київ.

Після проходження комісії Сергій направився на вокзал, де був затриманий поліцейськими за. (УВАГА!)

порушення комендантської години! Це при тому, що у нього в руках був квиток на поїзд, висновок ВЛК і військовий квиток», — йдеться у повідомленні на тг-каналі.

Стверджується, що це сталося у Шевченківському районому відділку поліції. Згодом боєць повернувся на фронт, але невдовзі потрапив до лікарні в Балаклії з важким струсом мозку та ознаками побиття. Автори публікації стверджують, що балаклійським лікарям телефонували з Києва і просили не оформляти травми, але ті відмовилися.

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Тим часом в поліції Києва виклали свою версію того, що відбулося між правоохоронцями та бійцем, який служить в одному з прикордонних підрозділів.

«За фактом конфлікту поліцейського та прикордонника розпочато службову перевірку. Інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину. Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати», — йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

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Подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Керівництвом поліції ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

А в Офісі генпрокурора заявили про початок кримінального провадження. Досудове розслідування ведеться за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.

Нагадаємо, що на Хмельниччині стався конфлікт між військовослужбовцем та священиками Московського патріархату. У мережу виклали відео, на яких показаний напад на бійця, який поцікавився у людей, скільки ще має загинути, щоб вони перестали ходити до московського патріархату.

Фото — скріншот

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