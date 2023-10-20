У центрі Києва невідомі тяжко поранили ножем військового, поліція розпочала пошуки

У Києві, де влітку за загадкових обставин помер військовий-аеророзвідник, поліція розшукує зловмисників, які завдали ножових поранень військовослужбовцю.

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В поліції Києва повідомляють, що напередодні увечорі медики повідомили про виявлення у Шевченківському районі на вулиці Назарівській військовослужбовця з ножовим пораненням. Його негайно ушпиталили, а на місце події прибула слідчо-оперативна група.

«Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення. Задля розкриття злочину до розшуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків», — йдеться у повідомленні.

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Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 — умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Людей, які щось знають про цей випадок або стали свідками нападу, закликають телефонувати на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486−03−06.

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Нагадаємо, що у Фастівському районі поціновувач «руського шансону» побив військову парамедикиню Альбіну «Акулу» Литвин, яка зробила зауваження компанії, що розпивала спиртне біля магазину.

Фото Pixabay

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