Загинули кращі: у командуванні 128-ї бригади на Запоріжжі вперше прокоментували трагедію

У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили, що внаслідок ракетного удару ворога по прифронтовому селу в Запорізькій області загинули 19 бійців.

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Про це говориться в повідомленні пресслужба бригади на офіційній сторінці у Facebook.

У командуванні бригади наголосили, що зараз триває ретельна перевірка всіх обставин трагедії.

«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці… Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо помститися за побратимів у 100-кратному розмірі», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 4 листопада ЗМІ повідомили про приліт ворожої ракети по воїнах 128-ї закарпатської бригади. Це згодом підтвердили в українському командуванні та уточнили, що трагедія сталася 3 листопада, коли в бригаді проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста.

Міністр оборони Рустем Умеров та ЗСУ підтвердили удар ракетою «Іскандер-М» по скупченню військових. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільних. Наразі розпочато перевірку за фактом трагедії, а в Закарпатській області оголосили триденну жалобу. Згодом журналіст Володимир Бойко повідомив, що наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста віддав командир бригади, який у минулому торгував контрабандою із «ЛНР».

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