«Совковий ідіотизм»: Міноборони проведе перевірку обставин трагедії з військовими 128-ї бригади

3 листопада вночі окупаційни завдали масованого дроново-ракетного удару по Україні, а вдень спрямували «Іскандер» на прифронтовий населенний пункт в Запорізькій области — в Міноборони підтвердили, що ракета поцілила у місце зосередження військових ЗСУ.

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Як пише «Українська правда», напередодні у соцмережах з'явилося відео одного з військових, який розповів про організацію одним з офіцерів урочистого нагородження бійців 128-ї бригади до Дня артиллерії. На заході були не лише бійці, але й місцеві мешканці.

Джерело у МВС підтвердило журналістам, що під час ракетної атаки, за попередніми даними, загинуло понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний, якого нещодавно перевели у РТЦК Запорізької області.

Ця інформація вже підтверджена офіційно.

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«3 листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, вдарив ракетою „Іскандер-М“ по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці», — повідомили у СтратКомі ЗСУ.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Під його постом у соцмережах інтернет-користувачі виклали багато критичних коментарів.

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Блогер та волонтер Сергій Стерненко на своїй сторінці у соцмережі виклав реакцію росіян, які викладали фото наслідків ракетного удару та писали про «привітання арти», та написав про неприпустимість зборів військових в одній будівлі чи шикувань на прифронтових територіях.

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«Командування, яке піхоті малює стрілочки на мапі, опускаючись з управління корпусом до управління відділенням. Та багато інших проявів совкового ідіотизму, некомпетентності та злочинного пофігізму, від чого гинуть наші військові. Вже було багато таких історій. На жаль. Без системних змін таких історій буде ще більше. Вічна слава вбитим. Довічне — командиру, який організував те чорне шикування», — зазначив він та додав: «Урочисті шикування на відкритій місцевості — саме те, що зараз потрібно нашій армії. За совєцькі традиції треба вже запровадити кримінальну відповідальність. Цікаво, чи покарають когось хоч цього разу. Чи буде як завжди».

Нагадаємо, що місяць тому ворожий «Іскандер» вбив близько 60 людей у селі Гроза, що на Харківщині. Ворожі інформатори навели ракету на кафе, де люди справляли поминки після перепоховання військового, сподіваючись, що на заході буде багато бійців.

Фото Pixabay

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