В Києві сталася пожежа в багатоповерхівці: під загрозою було троє дітей
В ніч на понеділок, 6 листопада, в багатоповерхівці в Києві сталася пожежа.
Про це повідомили в ДСНС столиці.
«6 листопада о 00:35 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі за адресою: вул. Мілютенка, 44 (Деснянський район. — Авт.). Загоряння ліквідовано о 01:04 на площі 8 м кв», — розповіли рятувальники.
При цьому у відомстві міста зазначили, що, на щастя, ніхто не постраждав.
«Виведено на свіже повітря трьох дітей та жінку», — додали пожежники.
Причини пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що наприкінці вересня пожежі в столиці і Київській області спричинили уламки збитих ворожих «шахедів».108