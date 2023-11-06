В Києві сталася пожежа в багатоповерхівці: під загрозою було троє дітей

В ніч на понеділок, 6 листопада, в багатоповерхівці в Києві сталася пожежа.

Про це повідомили в ДСНС столиці.

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«6 листопада о 00:35 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі за адресою: вул. Мілютенка, 44 (Деснянський район. — Авт.). Загоряння ліквідовано о 01:04 на площі 8 м кв», — розповіли рятувальники.

Осередок займання

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При цьому у відомстві міста зазначили, що, на щастя, ніхто не постраждав.

«Виведено на свіже повітря трьох дітей та жінку», — додали пожежники.

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Рятувальникам довелося прийняти нічний виклик

Причини пожежі встановлюють правоохоронці.

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Нагадаємо, що наприкінці вересня пожежі в столиці і Київській області спричинили уламки збитих ворожих «шахедів».

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