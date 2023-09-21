37.75 / 38.45 40.68 / 41.42
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Нічна атака противника на Київ і область: пошкоджено лікарню, будинки та підприємство

9:26 21 вересня 2023
рятувальники

В ніч на 21 вересня окупанти атакували Україну ракетами. Вибухи чули у багатьох регіонах, зокрема у Києві та області, де сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Внаслідок роботи сил Протиповітряної оборони, уламки збитих ракет впали у декількох районах столиці.

У Київській області уламки збитих російських ракет впали на лікарню та будинки, повідомили в Офісі генрокурора.

За даними прокуратури, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

За даними місцевих пабліків, постраждав завод Pepsi.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Вибито вікна в одному з навчальних закладів столиці.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі також ворог обстріляв Херсон. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку. Через обстріли загинули дві людини, ще пʼятеро поранені.

160

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

Мобілізація в Україні

Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю

Микола Шапаренко

Лідер «Динамо» закрутив роман із донькою легенди киян (фото)

Авто

Залишилось 10 днів: українським водіям нагадали про важливе правило, яке набирає чинності 1 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту