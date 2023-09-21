Нічна атака противника на Київ і область: пошкоджено лікарню, будинки та підприємство

В ніч на 21 вересня окупанти атакували Україну ракетами. Вибухи чули у багатьох регіонах, зокрема у Києві та області, де сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Внаслідок роботи сил Протиповітряної оборони, уламки збитих ракет впали у декількох районах столиці.

У Київській області уламки збитих російських ракет впали на лікарню та будинки, повідомили в Офісі генрокурора.

За даними прокуратури, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

За даними місцевих пабліків, постраждав завод Pepsi.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Вибито вікна в одному з навчальних закладів столиці.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі також ворог обстріляв Херсон. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку. Через обстріли загинули дві людини, ще пʼятеро поранені.

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