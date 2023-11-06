УЄФА розлютив Україну перед вирішальним матчем з Італією за путівку на Євро-2024 (відео)

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА), президент якого Олександер Чеферін нарвався на скандал через дивне висловлювання, підклав футбольній Україні свиню, змусивши команду Сергія Реброва провести непотрібний матч перед вирішальним поєдинком відбору Євро-2024 з Італією.

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«Ви знаєте, що один із наших найважливіших козирів у матчі проти Італії — те, що в італійців 17 листопада гра проти Північної Македонії, — заявив відомий телекоментатор Віктор Вацко в ефірі «Вацко LIVE» у YouTube. — У той час, як у нас з'являлося вільне «вікно». Ми могли готуватися цілеспрямовано до матчу проти «Скуадри Адзурри» та сподіватися, що вона витратить багато сил у матчі за три дні до нашої очної зустрічі.

Звичайно, італійці також розуміють — цей наш козир і почали чинити тиск на УЄФА. А УЄФА що? Правильно. Як і належить, максимально рівновіддалена від усіх організація прогнулась і вступила в гру.

УЄФА змушує нашу асоціацію зіграти контрольний матч перед матчем проти Італії. Сергій Ребров проти. Він цього не хотів і не планував, але УЄФА тупо нас нагинав. Вони навіть суперника для збірної України знайшли — збірну Лаосу. І схиляли до того, що зіграти потрібно саме 17 листопада — одного дня з матчем Італії проти Північної Македонії.

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Чесно, я в а**ї від цього. Збірну змушують грати матч, який вона не хоче грати та який їй не потрібен. Примушують на найвищому рівні. А з боку нашого найвищого рівня — мовчання. Facebook закрили. У результаті нашому тренерському штабу вдалося розпетляти цю історію. Збірна України зіграє контрольний поєдинок перед матчем з Італією, але зіграє 16 листопада у Гданську. Там команда Сергія Реброва проведе закритий контрольний поєдинок проти місцевої «Лехії». Домовилися, до речі, провести по 10 замін, тому глобально вийде ігрове тренувальне заняття.

Хоча ніхто не має сумнівів, що італійці отримають відео цього поєдинку, не зважаючи на його закритість. Тому Сергію Реброву слід добре подумати, чи варто випробовувати якісь тактичні моменти, які він хотів би приховати від суперника. Така фігня, малята, таке ставлення до нас, така справедливість у футболі. Цинізм зашкалює. Слів немає. Цензурних слів".

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До речі, свавілля УЄФА підтвердив і головний тренер збірної України. «УЄФА каже нам, що ми маємо грати цю гру. Я вважаю, що цей спаринг не потрібен, але, на жаль, ми змушені будемо провести цей контрольний поєдинок», — цитує Сергія Реброва «Взбірна».

Нагадаємо, що вирішальний матч за путівку на чемпіонат Європи з футболу проти володаря трофея команди Італії збірна України проведе 20 листопада на «БайАрені» в німецькому Леверкузені.

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Становище команд: 1. Англія — 16 очок (6 матчів); 2. Україна — 13 (7); 3. Італія — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (7).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна з дебютним голом Мудрика здобула перемогу на полі Мальти.

Фото uaf.ua

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