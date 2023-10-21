«Італія виграє в України і має вийти на Євро»: глава УЄФА нарвався на скандал через дивне висловлювання

Президент УЄФА, який скасував скандальне повернення росії у міжнародний футбол, словенець Александер Чеферін потрапив у скандал. У кулуарах Франкфуртського книжкового ярмарку бос європейського футболу не приховував, що хоче, щоб другою командою групи С, яка вийде на Євро-2024, стала чинний чемпіон Європи Італія, а не Україна.

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«Італія має кваліфікуватись на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Збірна Італії надто важлива. Я думаю, що вона виграє в України», — цитує Александера Чеферіна Lapresse.

«Зрозуміло — пропихатимуть Італію, бабки ж треба заробляти», «Серйозно? УАФ проковтне таке?», «Відразу згадується не призначений на Ярмоленку пенальті у ворота Уельсу в плей-оф ЧС-2022. Навіщо їм була Україна, що воює, на ЧС?», «А це не тиск на арбітра? Це не корупція?» — обурюються вболівальники у коментарях.

Становище команд у групі С: 1. Англія — 16 очок (6 матчів); 2. Україна — 13 (7); 3. Італія — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (7).

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Зазначимо, що у двох останніх турах кваліфікації чемпіонату Європи зіграють: Італія — Північна Македонія, Англія — Мальта (17 листопада), Україна — Італія (гра відбудеться на «БайАрені» у німецькому Леверкузені), Північна Македонія — Англія (20 листопада). Як відомо, у фінальний турнір Євро-2024, який прийме Німеччина, вийдуть дві найкращі команди з групи.

Щоправда, команда Сергія Реброва, навіть на випадок невдачі в групі, має резервний варіант пробитися на чемпіонат Європи — через плей-оф Ліги націй. Щоб гарантувати собі вихід у плей-оф, Україні потрібно, щоб Сербія зберегла друге місце в своїй групі. За два тури до фінішу Мітрович та компанія випереджають Чорногорію на 5 очок. Тож шанс у нас дуже хороший.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент УЄФА Александер Чеферін потрапив у грошовий скандал.

Фото uefa.com

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