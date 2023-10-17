Україна з дебютним голом Мудрика здобула вольову перемогу на полі Мальти: відеоогляд матчу відбору Євро-2024

У вівторок, 17 жовтня, збірна України з футболу, яка перемогла Північну Македонію (2:0), провела в Та-Калі передостанній поєдинок кваліфікації Євро-2024 проти Мальти. Нагадаємо, що в першій зустрічі підопічні Сергія Реброва насилу обіграли острів'ян — 1:0.

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Кваліфікація Євро-2024. Група С. 8-й тур

Мальта — Україна — 1:3

Україна: Трубін, Караваєв (Зубков, 76), Забарний, Матвієнко (Сваток, 46), Миколенко, Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Ванат (Конопля, 67), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Довбик.

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Голи: П. Мбонг (13) — Камензулі (38, у свої ворота), Довбик (43, з пенальті), Мудрик (86).

Підопічні італійського фахівця Мікеле Марколіні, розгромлені земляками тренера минулої суботи (4:0), виходили на домашній поєдинок проти України в малоприємному статусі однієї з п'яти команд, яка не набрала в кваліфікації чемпіонату Європи жодного очка (таким самим «здобутком» можуть похвалитися ще лише Кіпр, Гібралтар, Сан-Марино та Ліхтенштейн). Тож не дивно, що вони горіли бажанням зіпсувати настрій хлопцям Сергія Реброва, які вийшли на поєдинок без дискваліфікованого Малиновського та Степаненка, який не потрапив до заявки на матч.

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У зустрічі, яка розпочалася з хвилини мовчання на згадку про двох уболівальників збірної Швеції, які загинули під час теракту в Брюсселі, Ребров порівняно з грою проти македонців зробив три заміни — позиції Коноплі, Зубкова та Степаненка зайняли Караваєв, Сидорчук та Ванат.

Почався матч для «жовто-синіх» з холодного душу. Вже на 13-й хвилині Пол Мбонг втік від Матвієнка та «пробив» Трубіна — 1:0.

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Тривалий час хлопці Реброва нічого не могли вдіяти з насиченою обороною господарів поля, але наприкінці тайму їм добряче підсобили самі мальтійці. Спочатку Камензулі зрізав м'яч у власні ворота після удару-передачі Судакова, а незабаром Мудрика збили у чужому штрафному майданчику, і Довбик впевнено реалізував пенальті.

У паралельному поєдинку у групі Англія на «Уемблі» обіграла чинного чемпіона Європи Італію — 1:1 (Кейн, 32, з пенальті — Скамакка, 15) та достроково пробилася на Євро-2024. <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> <strong>Положення команд:</strong> 1. Англія — 13 очок (5 матчів); 2. Італія — 10 (5); <strong>3. Україна — 10 (6)</strong>; 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (6).</p> <p> До речі, вільна від гри Північна Македонія цього дня перемогла у товариському матчі Вірменію, яку очолює екс-наставник збірної України Олександр Петраков — 3:1 (Трайковські, 43, Ристовські, 59, Дачі, 88 — Сперцян, 90+4).</p> <div align="center" class="media_embed" style="padding-bottom: 63.00%"> <iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="500" scrolling="no" src="//embed.megogo.net/ev3/universal?id= 22767056&lang=ru" width="800">

У другій половині зустрічі мальтійці не забували знову завдавати «жовто-синім» клопоту. Але в атаці не досягли успіху. А ось в обороні не втримали Мудрика, який розкішним ударом нарешті забив свій дебютний гол за збірну України — 1:3.

Тепер багато що, але не все, для команди Реброва вирішиться в останній грі з Італією в Леверкузені (швидше за все, потрібно буде вигравати з різницею у два м'ячі та більше). Але на випадок невдачі ще є реальний шанс поїхати на Євро-2024 через плей-оф Ліги націй. Чого загадувати наперед…

У паралельному поєдинку в групі Англія на «Уемблі» обіграла чинного чемпіона Європи Італію — 3:1 (Кейн, 32, з пенальті, 77, Решфорд, 57 — Скамакка, 15) та достроково пробилася на Євро-2024.

Становище команд: 1. Англія — 16 очок (6 матчів); 2. Україна — 13 (7); 3. Італія — 10 (6); 4. Північна Македонія — 7 (6); 5. Мальта — 0 (7).

До речі, вільна від гри Північна Македонія цього дня перемогла у товариському матчі Вірменію, яку очолює екснаставник збірної України Олександр Петраков — 3:1 (Трайковські, 43, Рістовські, 59, Дачі, 88 — Сперцян, 90+4).

Зазначимо, що у двох останніх турах кваліфікації чемпіонату Європи зіграють: Італія — Північна Македонія, Англія — Мальта (17 листопада), Україна — Італія, Північна Македонія — Англія (20 листопада). Як відомо, у фінальний турнір Євро-2024, який прийме Німеччина, вийдуть дві найкращі команди із групи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України сенсаційно перемогла однолітків з Англії.

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