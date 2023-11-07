Усик назвав Ірину Фаріон агентом кремля та присвятив їй їдкий вірш (відео)

Непереможний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21 перемога, 14 з них — нокаутом), який приїжджав на фронт і відправляв «подарунок» рашистам, їдко відповів мовознавцю та ексдепутатці Верховної Ради Ірині Фаріон. Як відомо, доктор наук заявила, що не вважає українцями тих військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою.

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«Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений — все, як ви любите:

«Фарион свой рот открыла

И полезло изо рта: мусор видит эта дива

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Поливает не щадя:

«Если бы я была у власти, всех бы научила я

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Как вести себя, как думать,

Как вам жить, сказала б я"

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Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно

Представляли КПСС (здесь не в рифму, извиняюсь)

А сейчас кричите громко

Что враги все — это стресс

Вы — агент кремля уж точно

Здесь и к бабке не ходи

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви".

Всім хлопцям, які захищають нашу країну, — повага, неймовірна повага. Слава Україні", — сказав Олександр Усик у записаному відео.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик зізнався, що у спілкуванні з дітьми перейшов на українську мову і намагається спілкуватися державною постійно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у день народження пожертвував мільйони на відновлення будинку в Ірпені.

Фотоколаж «РБК-Україна»

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