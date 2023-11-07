«Поставила знак рівності між окупантами та тими, хто боронить Україну»: народний депутат звернувся до СБУ щодо заяв Ірини Фаріон

Періодично в Україні виникають мовні скандали, як, наприклад, це відбулося в Ірпені, де викладачка відмовилася читати студентам лекції державною мовою.

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Нинішній, який спалахнув через висловлювання нардепки VII скликання Ірини Фаріон, зачепив військових. Це стало приводом депутатського звернення до СБУ заступника голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва.

«Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою, — пише „слуга народу“ на своїй сторінці у соцмережах. — Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну».

Він вважає, що Фаріон «цілеспрямовано та системно працює на розкол суспільства та розпалювання ворожнечі між українцями», згадавши про її «радянське минуле».

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«Під час війни такі її дії є особливо небезпечними і становлять, на мій погляд, загрозу національній безпеці України. Тож, як заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки закликаю Службу безпеки України здійснити перевірку висловлювань Ірини Фаріон протягом воєнного стану на предмет вчинення кримінальних злочинів та вжити всіх заходів для недопущення ведення будь-якої підривної діяльності у нашому тилу. Прошу вважати це офіційним депутатським зверненням», — заявив Чернєв.

Таку реакцію викликало інтерв`ю Ірини Фаріон журналістці Яніні Соколовій. Екснардепка, зокрема, згадувала про російськомовних воїнів «Азова» та 3-ї окремої штурмової бригади. На її переконання, військові, які не говорять українською, мають «називати себе руськими», а якщо вони патріоти, то мають «показати це», вивчивши мову Тараса Шевченка.

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Заяви Фаріон викликали бурхливу реакцію, в тому числі, й серед військових.

А заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, відправивши екснардепку за російським військовим кораблем «Москва», заявив, що правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність Фаріон, яка «розколює українське суспільство за фсбшними методичками».

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Висловився з цього приводу й мовний омбудсмен Дмитро Лубінець, зазначивши, що у ЗСУ служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань. Він заявив, що особисто звернувся до відповідних державних органів, зокрема, Нацполіції та СБУ, а також до Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо розповсюдження відео зі звинувачуваннями на адресу військових. І нагадав, що порушення рівноправності громадян карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові спалахнув скандал через російську мову — чоловік, який влаштував ДТП, в поліцейському відділку почав кричати, що живе в місті понад 50 років і що Харків «російськомовне місто».

Фото з Вікіпедії

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