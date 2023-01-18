Усик у день народження пожертвував мільйони на відновлення будинку в Ірпені (відео)

Український чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик, який передрік російському пропагандисту соловйову швидку смерть, виступив із черговою благодійною ініціативою.

У свій день народження, який боксер відсвяткував 17 січня, Олександр опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з Ірпеня під Києвом, в якому закликав співвітчизників допомогти у відновленні одного з багатоквартирних будинків.

«Єдине, чого я бажаю — це перемоги України, — зазначив Олександр Усик. — Хочу подякувати всім, хто її наближає. Так, я відкриваю збір коштів разом із UNITED24 на відновлення багатоквартирного будинку в Ірпені. Це дозволить 40 українським сім'ям повернутися до своїх квартир. Нам потрібно 12 мільйонів гривень. Я пожертвую 8 млн особисто, і прошу вас допомогти зібрати ще 4 мільйони. Ваші пожертвування — це найкращий подарунок на день народження, про який можна лише мріяти».

Зазначимо, що це вже не перша щедра пожертва боксера, який назвав росіян «свинособаками». Раніше Олександр передав 13,8 мільйони гривень для фонду Newkraine на відновлення села Мощун під Києвом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик вигадав веселе прізвисько для Ф'юрі у відповідь на образи.

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