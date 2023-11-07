Тетяна Єгорова-Луценко організувала відпочинок за кордоном чиновнику Держаудитслужби: звернення до ДБР

ДБР просять розслідувати обставини організації головою Харківської обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко виїзду за кордон начальника Північно-східного офісу Держаудитслужби Станіслава Косінова, якому як держслужбовцю заборонено залишати межі України під час дії воєнного стану.

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Відповідне звернення до ДБР направила громадська організація «Стоп Корупції» після проведення журналістського розслідування діяльності Єгорової-Луценко.

Представники громадської організації нагадали, що на період воєнного стану Постановою Кабміну заборонено виїзд за кордон, окрім службових відряджень, керівникам державних органів та їхніх структурних підрозділів.

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Водночас в ГО зазначили, що Станіслав Косінов, «знаходячись у відпустці в період з 03.07 по 16.07.2023 р. та як держслужбовець не маючи права на виїзд за межі країни, звернувся до Тетяни Єгорової-Луценко у якості депутата облради з проханням про надання йому нібито відрядження до Швейцарії, за запрошенням фактично непрацюючого фонду Володимира Костеріна „Скорочення ризиків“ (Risk Reduction Foundation)».

Також у зверненні ГО «Стоп Корупції» йдеться, що Косінов, «перебуваючи у відпустці, за особистими справами незаконно перетнув державний кордон України за документами, які містили недостовірні дані, тобто за фактично підробленими документами. Незаконний виїзд за межі України держслужбовцю Станіславу Косінову організувала, сприяла та забезпечила група службових осіб на чолі з головою Харківської обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко».

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Водночас активісти надали ДБР офіційний лист Держаудитслужби, згідно з яким, «начальник Північно-східного офісу Станіслав Косінов протягом поточного року у закордонні службові відрядження не направлявся та Держаудитслужба не погоджувала йому такі відрядження».

Таким чином, йдеться у зверненні «Стоп корупції», «в діях співробітників апарату та голови Харківської обласної ради, які склали завідомо неправдивий офіційний документ та внесли до нього завідомо неправдиві відомості вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. З цього випливає, що начальник Північно-східного офісу Держаудитслужби Станіслав Косінов на підставі завідомо неправдивих відомостей, які містилися в Розпорядженні голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко та яке підготували співробітники і керуюча справами виконавчого апарату облради Оксана Малишева, ймовірно дійсно незаконно перетнув державний кордон України».

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При цьому в ГО «Стоп корупції» зазначають, що Єгорова-Луценко та інші співробітники облради були обізнані, що відповідно до чинного законодавства Косінову, як військовозобов'язаному чоловіку та керівнику структурного підрозділу державного органу, виїзд за межі країни заборонений.

У своєму зверненні громадські активісти просять ДБР внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та перевірити дії Єгорової-Луценко та інших службових осіб Харківської обласної ради на наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України «Службове підроблення».

Нагадаємо, в серпні цього року колишній народний депутат України Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію, що сім'я Єгорової-Луценко є власником ресторану MIDI AU SOLE та нічного клубу No Name у містах Ніцца та Канни на Лазуровому узбережжі Франції. При цьому, за даними французьких реєстрів, чоловік Тетяни Єгорової-Луценко Віталій Луценко є резидентом Франції та власником нерухомості в цій країні.

В жовтні 2022 року Віталій Луценко на службовому автомобілі своєї дружини, за кермом якого був відомчий водій голови Харківської облради Валерій Ключко, виїхав за межі України для оформлення у Франції права власності на бізнес. При цьому, в'їжджаючи до Франції він не повідомив місцевим антикорупційним органам, що одружений, вочевидь аби уникнути статусу «політично значущої особи». При цьому водій Єгорової-Луценко Валерій Ключко виїхав за кордон під виглядом волонтера. Як пізніше стало відомо з відповіді Харківської ОВА Ключко тричі вносився до системи «Шлях» як волонтер.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що 9 грудня 2022 року Валерій Ключко перетнув державний кордон, вивізши з країни усю родину Єгорової-Луценко, а 27 грудня 2022 року він на службовому автомобілі вивіз за межі України саму Єгорову-Луценко, яка зустрічала Новий рік у Франції разом з чоловіком. Наразі інформацію щодо можливих зловживань Єгорової-Луценко перевіряють НАБУ та НАЗК.

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