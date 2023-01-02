Виїзд дозволено: які групи чоловіків можуть перетинати кордон під час дії воєнного стану

Відповідно до правил, які діють на час воєнного стану в Україні, виїхати з України можуть певні категорії чоловіків — за наявності у них відповідних підстав та документів. Кабмін зробив деякі винятки, дозволивши поїздки за кордон і представникам певних професій.

У переліку «виїзних» зокрема:

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;

чоловіки, які постійно мешкають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті);

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС;

особи з інвалідністю незалежно від групи (за наявності пенсійного посвідчення чи документа, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або довідки для отримання пільг).

батьки трьох та більше неповнолітніх дітей;

одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт;

батьки дітей віком до 18 років з інвалідністю;

батьки повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьки двох дітей віком до 18 років, які супроводжують вагітну дружину.

чоловіки, чиї близькі родичі (один з батьків або дружина) потребують догляду. Виїзд здійснюється на підставі документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність та факт догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал — у відрядження чи на навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники — за наявності військово-облікових документів із записом про відстрочку від призову та документів, що підтверджують мету виїзду;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів та представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери — для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах.

Повний перелік категорій чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України, та всіх необхідних документів для цього наведено на сайті Держприкордонслужби України.

Нагадаємо, що нині Кабмін розглядає можливість дозволити виїзд за кордон українцям призовного віку, які отримали бронювання від призову.

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