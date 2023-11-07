Останній сонячний день: вже завтра в Україну прийдуть сильні дощі та похолодання

У середу, 8 листопада, як раніше і попереджали синоптики, в Україні стане прохолодніше, а у більшій частині країни пройдуть дощі. Так на погоду вплине циклон з атмосферними фронтами.

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Про це попереджає синоптикиня Наталія Діденко та зазначає, що подекуди опади будуть сильними.

«Єдина частина, куди опади не дійдуть — південний схід, Крим, Запоріжжя, Донеччина. Температура повітря у середу відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7+12 градусів. До речі, через похолодання у Карпатах можливий мокрий сніг», — зазначає вона.

На сході похолоднішає лише на Харківщині, на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12+16 градусів.

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Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16+20, в Криму та на півдні Одещини +20+22 градуси.

У Києві 8 листопада очікується із дощем та похолоданням: вдень лише +9 градусів. А у четвер, 9 листопада, похолодання пошириться практично на всю територію України.

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«Більш серйозне зниження температури повітря (вночі до „нулів“) передбачається у кінці наступного тижня, з 17−18 листопада», — повідомила Наталія Діденко.

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич зазначав, що у листопаді середня температура повітря перевищуватиме норму на 1−3 градуси: від +3 до +10 градусів.

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Фото Pixabay

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