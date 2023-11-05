Тумани, грози та аномальне тепло: якою буде погода в Україні на тижні 6 — 12 листопада

Наступного тижня, з 6 по 12 листопада, як і в першу сімденку останнього осіннього місяця, в Україні очікується тепла нестійка погода.

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Як прогнозує кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, через продовження активного перенесення вологих повітряних мас із південного заходу, в країні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами.

У понеділок, 6 листопада, очікується нестійка погода. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У Криму та на південному сході країни місцями можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, вдень +12…+17°С. У південній половині вночі +10…+15°С, вдень +14…+19°С.

Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 7 листопада, вдень у Карпатському регіоні невеликі короткочасні дощі, на решті країни без опадів. У південних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер західної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, на півдні Одеської області до +20 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У середу, 8 листопада, вночі у західних та місцями північних областях, вдень на більшій частині країни пройдуть дощі, у центральних регіонах місцями значні. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у південній частині південного напрямку, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9°С, вдень у північних та західних областях +7…+12°С, на решті території України +13…+18°С.

Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 9 листопада, у північних, південних та східних областях утримається дощова погода. На решті країни переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15−17 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, у західних областях 0…+5 °С, вдень +7…+12 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 10 листопада, під впливом відрогу антициклону очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 5−10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5°С, вдень +8…+13°С.

У суботу, 11 листопада, в Україні переважно без опадів. Лише вдень на крайньому заході очікуються дощі. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень у західних та південних регіонах окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8°С, вдень +8…+13°С.

У неділю, 12 листопада, вночі у західних областях, вранці та вдень у більшості областей крім сходу пройдуть дощі, місцями значні, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С, у західній частині +4…+9 °С.

Нагадаємо, що жовтень у Києві побив кілька температурних рекордів. Так, 31 жовтня у столиці максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7°С, що на 1,2°С вище за попередній рекордний показник 1926 року, а 30 жовтня максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6°С, що на 2,3°С вище за попередній рекордний показник 2013 року.

Фото Pixabay

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