«Треба побороти страх»: відомий комік про вивчення української мови

Український актор та комік вірменського походження Арам Арзуманян, який з початку повномасштабного вторгнення не полишав Україну, відверто зізнався, що перехід на українську мову дався йому досить легко. А зараз він, навіть, думає українською. В програмі «Блокпост-шоу» Арам пригадав, що його родина переїхала в український Мелітополь у 1992 році. Тоді 7-річний хлопчик пішов у російськомовну школу і мав уроки української лише раз на тиждень. Проте після початку повномасштабного вторгнення артист швидко став розмовляти і жартувати українською.

РЕКЛАМА

«Мені було взагалі не важко! — сказав Арзуманян. — Просто треба побороти страх. Я вже навіть не думаю російською, і це сталося само собою. Зараз навіть можу сказати, що українською жарти звучать краще, ніж російською. А ще я навчився робити акцент українською — такого ще ніхто не робив. Зʼясувалося, це зробити не так просто — це ціла технологія. Українська — настільки ідеальна мова, що її дуже важко „коверкати“. І щоб без русизмів це робити — не через російську, а реально українською говорити з акцентом, я вам як актор кажу — це важко».

Арзуманян впевнений, що перехід на українську мову дався йому легко, адже він сам цього захотів.

«Я переходив через книги — читав українською вголос, щоб себе чути, — згадує комік. - І так розвивав і розвивав свою вимову. Зараз вільно говорю».

РЕКЛАМА

Артист вважає, що під час повномасштабної війни гумор українцям просто необхідний. Особливо потребують його військові.

«Я багато виступав перед військовими, — каже Арзуманян. — Ми майже 40 концертів зробили з початку повномасштабного вторгнення, ще з того моменту, коли Київщина була під окупацією. Тоді було дуже важко, я назавжди запамʼятав той перший виступ. Перший жарт був на мені, і я розумів — як я його подам, так і піде концерт. Памʼятаю, як дивився на ті обличчя — хлопці та дівчата сидять з автоматами і чекають, що зараз буде. Я проголосив перший жарт, і вони почали сміятися. Тоді я зрозумів — це дуже важливо».

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» співак та військовий Юрій Городецькій розповів про участь в проєкті «Голос країни».

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook та Instagram