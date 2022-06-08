Зірка «Скаженого весілля» Арам Арзуманян: «Я став українським націоналістом»

Зірка «Скаженого весілля» Арам Арзуманян розповів, де його застала війна, як рятував дружину та дітей та чому сім'я вирішила залишитися в Україні. За словами артиста, він не вірив у реальність військового російського вторгнення і в ті жахи, що творяться на нашій землі.

«Війна мене дуже змінила. А щодо сусідів — кардинально! Я став українським націоналістом», — сказав Арам Арзуманян.

Війна застала актора в Києві. Спочатку він був трохи розгублений, не розумів, як діяти далі.

«Спочатку ми з хлопцями знаходилися в нашому ЖК і моєю зброєю була звичайна бита. Скажу так: «Було страшно, але ми не боялися». Пам'ятаю, надсилають нам фото, на якому начебто спускається кадировський десант. Я подумав: «Що я робитиму з цією битою?», — розповів Арам програмі «Зірковий шлях».

Перші два тижні сім'я актора перебувала в Києві, а коли ситуація ускладнилася, він відправив дружину та дітей до Львова.

«Потім евакуаційним потягом дружина з дітьми поїхала до Львова. Там мешкають наші друзі. Як і багато українців, ми теж думали виїхати за кордон, але Крістіна сказала: „Що я там робитиму без тебе?“ І лишилася з дітьми в Україні», — поділився актор.

Каже, намагався достукатися до родичів у росії, пояснити їм, що насправді відбувається, але пробити броню російської пропаганди не вдалося.

Арзуманян каже, що найскладніше було знайти правильні слова, щоб заспокоїти дітей. Донька особливо боялася сирен.

«Коли починається сирена — треба кудись тікати. Цей стан тривоги вже живе всередині Анаїт. Я пояснив, що сирена це страшний звук, але він наш друг. Коли ми його чуємо, обов'язково треба ховатись», — пояснив Арзуманян.

Він упевнений, що Україна переможе. І щоранку прокидається з думкою, що вчора був останній день війни.

Раніше дружина актора Юрія Ткача Вікторія розповіла, як вони тікали від війни та як прикривала собою доньку від ракет.

А дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова із маленьким сином повернулася до України.

Фото instagram.com/aram_dad

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